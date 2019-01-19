İyi bir tiyatro oyunu izlemek, psikolojiye öyle iyi etki ediyor ki; düzenli giderseniz eğer tam bir doğal antidepresan aldığınızı fark ediyorsunuz. Örneğin; 'Bir Banka Soygunu Komedisi'ni izleyerek psikolojinize dev bir yatırım yapabilirsiniz.

Ancak bu banka soygunu, bugüne kadar izlediklerinize benzemiyor. Oyunun kahkahası ve aksiyonu bir dakika bile durmuyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle sahnelenen oyun; 'Yoldan Çıkan Oyun'un yazarları ve yönetmeninin elinden çıkmış.

Broadway prodüksiyonlarını aratmayan oyunda; sahnede sürekli değişen dekor, havadan iplerle aşağı inen oyuncular, şarkı söyleyen muhteşem ses Derman Çinkılıç, aksiyonu bir an bile düşürmüyor.

Oyuncular Bora Akkaş, Serhat Tutumluer ve koğuş arkadaşları müthiş sahtekarlar; hepsinin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta.

Banka çalışanları, yankesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri öyle başarılı sunuluyor ki; hiçbir sahnede kahkaha eksik kalmıyor. Seren Şirince ve Derman Çinkılıç'ın performansı da muhteşem.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği oyun; bugün, 7 Şubat ve 12 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.