Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > Çocuklar için sanat
FUNDA KARAYEL
19 Ocak 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Çocuklar için sanat

Çocuklar sanatla büyüsün diyen modacı 'ya kocaman bir alkış. Daha 27 yaşında olmasına rağmen adından söz ettiren Koca, yaptığı işlerde çocukları unutmuyor. Bugün 'nin sergi alanı 'de, çocuklara ücretsiz tasarım atölyesi düzenliyor. Saat 15.00'te başlayacak olan atölyede, kağıtlar kumaşların yerini alacak.
Çocuklar bir modacı olduklarını hayal edip kendi kıyafet koleksiyonlarını tasarlayacak ve tasarım giysileri ortaya çıkarıp evlerine götürecek.
Bu arada Hasan Koca, şu günlerde 10 yıldır üzerine çalıştığı, küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği İz sergisindeki geometrik tablolarıyla da çok konuşuluyor.
Sergi, Ocak ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN