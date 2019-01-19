Çocuklar sanatla büyüsün diyen modacı Hasan Koca'ya kocaman bir alkış. Daha 27 yaşında olmasına rağmen adından söz ettiren Koca, yaptığı işlerde çocukları unutmuyor. Bugün Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de, çocuklara ücretsiz tasarım atölyesi düzenliyor. Saat 15.00'te başlayacak olan atölyede, kağıtlar kumaşların yerini alacak.

Çocuklar bir modacı olduklarını hayal edip kendi kıyafet koleksiyonlarını tasarlayacak ve tasarım giysileri ortaya çıkarıp evlerine götürecek.

Bu arada Hasan Koca, şu günlerde 10 yıldır üzerine çalıştığı, küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği İz sergisindeki geometrik tablolarıyla da çok konuşuluyor.

Sergi, Ocak ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.