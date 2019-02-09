Bir tiyatro oyunu düşünün; karşınızda cam fanus içerisinde bir karakol dekoru, kulağınızda Ferdi Tayfur'dan 'Sanma ki Yaşıyorum' şarkısı... Krek'in 'Dünyada Karşılaşmış Gibi' oyunundan bahsediyorum. Bir oyun içinde iki oyun oynanıyor. Karakolun bir önü, bir de arkası var. Seyirciler, oyun arasında karakolun diğer tarafındaki oyunu izlemek için yer değiştiriyor. Seyirci için muhteşem ama oyuncular için zor bir oyun, çünkü iki kere oynuyorlar. Öner Erkan, Okan Yalabık, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve Defne Kayalar; muhteşem bir performans sergiliyor.