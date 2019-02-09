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FUNDA KARAYEL
09 Şubat 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Yeni havaalanına çağdaş sanat geliyor

Sürekli seyahat eden insanlar, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu havalimanlarında beklerken geçiriyor. İnsanın kendine güzel bir yatırım yapabileceği bu beklemeler sırasında ister ayaklarınızı uzatıp kitabınızı bitirebiliyorsunuz, isterseniz de Netflix'ten dizinizi izleyebiliyorsunuz.
Ancak bilmelisiniz ki, bundan sonra bu beklemelerin daha büyük bir anlamı olacak. İstanbul'un yeni havaalanı, tüm güzelliklerinin yanı sıra sanatıyla da konuşulacak.
Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, THY Dış Hatlar CIP Lounge'da ayrılan 130 metrekarelik alanda, müze koleksiyonunda yer alan ve ülkemizin modern ve çağdaş sanatçılarının yapıtlarından oluşan seçkilere belirli periyotlarda yer verecek. Bu saatten sonra benim için havalimanındaki en güzel bekleme İstanbul Modern'de sanatla geçendir. Rötarların hepsini sevgiyle ve sanatla karşılıyorum. Düşünsenize bu müze sayesinde hem modern ve çağdaş sanatımız tüm dünyaya tanıtılmış olacak, hem de bekleyen yolcular zamanını sanatla en verimli şekilde geçirecek.
Bu muazzam iş birliği, dilerim sadece dış hatlarla, kalmaz iç hatlara da gelir.

FESTİVAL FİLMLERİ
THY'nin sürprizleri bunlarla sınırlı değil. Dış hatlar Miles and Smiles özel yolcu salonundaki sinema alanında, festival yapıtlarının yolcularla buluşturulması planlanıyor.
Ek olarak, aylık periyotlarda farklı kültür konseptleri ile yolculara müzik ve gastronomi sunumları yapılması planlanıyor.
Lounge'larda sanat ziyafetine sayılı günler kaldı, çok heyecanlı.

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