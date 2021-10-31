İstanbul'da uzun yıllardır heyecanla beklediğimiz festival tam da buymuş. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden bahsediyorum, Cumhuriyet Bayramı'nda 15 gün sürecek bir kültür sanat şöleniyle başladı.

Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi, Atlas Sineması, Emek Sahnesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi gibi değerli yapılara yapılan kültürel yatırımları yansıtan, bir ayna işlevi gören festivalin gerçekleştiği Kültür Yolu'nu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte gezme şansım oldu.







Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, koleksiyonerlerden edebiyata, dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adından, her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlayan Türkiye'nin en büyük kültür projesi olarak bahsettirecek.

AKM'nin İstanbul'un en önemli buluşma noktası olacağı da bir gerçek. Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un modern ve tarihi dokusunu barındırdığına işaret eden Bakan Ersoy, bu rota üzerinden Galataport'un ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camiisi Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı'nın yer aldığını aktardı.

Kültür Yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2.5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Tabii bu rotada daha fazlası da var."







1000'DEN FAZLA SANATÇI

Bakanın söylediği gibi gerçekten de bu rotada çok fazla detay, derinlik ve hikaye var. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapılacak. Festival kapsamında Alkazar Sineması'nda dünyaca tanınan sanatçı Refik Anadol'un mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrit bir ilişki kurduğu dijital sergi bulunurken, Galataport'ta ise dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan "Monet&Friends" adlı dijital sergi yer alıyor.







'YENİDEN' SERGİSİ ŞAHANE

Bakan Ersoy ile AKM'deki "Yeniden" sergisinde Türkiye'nin 16 genç ve yükselen sanatçısının 29 eserini inceledik. Işık, ses ve mekanı bir araya getiren "Akış" sergisinde ise sanatseverlere unutulmaz bir dijital sanat deneyimi sunuluyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan güzergahındaki tüm sergi ve etkinlikleri ile İstanbul halkını ve tüm sanatseverleri Beyoğlu'nun büyülü dokusunda, 30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında geçmişten geleceğe bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor, yolunuz bu tarihlerde mutlaka buralara düşmeli.







ARA GÜLER SERGİSİ KAÇMAZ

Doğuş Grubu'nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği en büyük projelerinden biri olan ve Ara Güler ile iş birliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi'nin, Kültür Yolu Projesi özelinde hazırladığı sergi 'Denize İnen Yol' tek kelimeyle muhteşem. İstanbul'un belleği olma niteliği taşıyan sergide, Ara Güler'in Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihane'si, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinde çektiği fotoğraflar yer alıyor. 31 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak sergide, bölgeye ait daha önce yayınlanmamış fotoğrafların da bulunduğu 41 eser yer alıyor. Sergide ayrıca Ara Güler'in 1970'li yıllarda yapmış olduğu ve Yavuz zırhlısının sökümünü konu alan 17 dakikalık Kahramanın Sonu belgeseli de gösterilecek.