Batgirl isimli DC Comics karakterinin filmini çeken ve projeyi tamamlayan stüdyo, filmi "beğenmediğini" söyleyerek iptal etti. 90 milyon dolar bütçeli Batgirl için tüm planlar askıya alındı. Şoke oldum resmen. Neden iptal olduğu konusu ise hâlâ belirsiz ve ortada inandırıcı bir açıklama yok. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, DC markasının tüm dünyada bilinen yüzleri olan Batman, Superman, Wonder Woman'a odaklanacaklarını açıklarken Batgirl'ün iptali için DC markasını korumak için çalışacaklarını, inanmadıkları sürece bir filmi yayınlamayacaklarını söyledi.







Peki siz inanmadığınız filmi çeker misiniz hiç! Zaslav ayrıca, yüksek bütçeli filmlerin dijital platformlarda yayınlanmasını finansal açıdan açıklanabilir bulmadıklarını ve bu nedenle stratejik bir dönüşüm yapacaklarını açıkladı. Bir tuhaf açıklama daha! Stratejik dönüşüm yapmak isteyenler dijital dönüşümü başlatanlar ama belli ki sonuçtan pek mutlu değiller; yeni u dönüşünün adına da stratejik dönüşüm diyorlar.



GÖLGENİZİ NE KADAR TANIYORSUNUZ?

İnsanlardaki değişimi, dönüşümü, uyumsuzluğu ve yabancılaşmayı modern çağın insanının açmazı olarak görüyoruz. Halbuki trajedinin, gölge savaşlarının başlangıç çağına girişin resmi hepsi. Bir arkadaşım geçtiğimiz günlerde 'Gölgeni ne kadar tanıyorsun?' diye sordu, 'Neden bunu sordun?' diye sorduğumda ise, 'Gölgeni tanı, kendine yakınlaş ki bu çağı daha kolay anla' dedi. Gölgeni tanı çağrısının modern dünyadaki tam anlamı; kendinde kabul etmekte zorlandığın karanlık yönünün üzerine çalış yankısı.







Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung, 'İnsanın kendini bilmesinin ve kendisiyle buluşmasının önündeki en büyük engel gölgesidir' diyor. "Gölge", kişinin reddettiği, yok saydığı yönlerinin bir arada gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Yanlış yapmaya müsait karanlık taraflar, kendini en çok başkalarını eleştirdiğimiz olaylarda gösterir.



GÖLGEYLE YÜZLEŞMEK

Gölge yüzleşmekten korktuğun yanı temsil ettiğinden seni sen yapacak esas kişiden uzaklaştırıyor belki de. Aşağılık kompleksi örneğin. Jung diyor ki; 'Eğer aşağılık duygusunun farkındaysa kişi onu düzeltmek için çabalar ancak bastırılmış, gölgesiyle hiç tanışmamış olanlar asla düzeltilmez.' Jung gölgesiyle buluşan yani bu karanlık tarafının farkına varan insanın, onu kötü ve dışarıdan yabancı bir güç olarak görüp bastırarak değil, olduğu gibi kabul etmek gerektiğini düşünür. Özetle gölgenizi tanıyın, yaşam yolunuzu aydınlatın.



DİJİTAL İKİZ İSTİYOR MUYUZ?

Çağımızı sürekli eleştiriyor gibi gözükmek istemiyorum ama gerçek hayatta var olan her şey dijital dünyada da kopya ediliyor. Adından sık sık bahsedilen, kendinizin bir avatarının sokaklarında salınacağı sanal, dijital bir dünyayı planlayan çoklu evren (metaverse) gibi dijital ikizler konusu da teknoloji trendlerinde üst sıralara yerleşti. Bir bu eksikti dediğinizi duyar gibiyim.







Eksikti gerçekten! Hiç de fena olmaz bir dijital ikiz. Dijital bir ikizin tek bir amacı var: Gerçek hayatta var olan versiyonun geliştirilmesine yardımcı olmak, bir anlamda geri bildirim sunmak. Çok yakında ikizimiz bilmişliğiyle karşımızda!