Çalışmalarını ve sanatını yansıtma stilini çok sevdiğim sanatçı Esra Gülmen'in bu yaz Bodrum ve Çeşme beach'lerindeki ayna sanat eserleri çok ilgi gördü. Bu kez ise bambaşka bir sanat eseriyle radarıma girdi; Gülmen, bir yelkenliyi sanat eserine çevirmiş. Ne tesadüf ki o sanat eseriyle seyre çıkan isimler de çok sevdiğim iki kadın... Radyo programcısı ve stand-up şovlarıyla tanınan Yasemin Şefik, birçok oyuncuyu fiziksel spor çalışmalarıyla rollerine hazırlayan spor eğitmeni Burcu Kuş ile beraber İstanbul'dan Marmaris'e yelkenli ile seyir yapıyorlar.







İkilinin amacı, seyahat sürecinde başlarından geçenleri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilere göstermek, kadınların her şeyi yapabileceklerini özellikle genç kızların hayal ettiklerini, hedeflerini özgürce yerine getirebileceklerini dile getirmek.

#burcuyaseminseyirdeyiz etiketiyle sosyal medya paylaşımlarını gerçekleştiren Burcu Kuş ve Yasemin Şefik, 11 metre uzunluğundaki yelken ile güneye iniyorlar. Bu iki şahane kadının maceralarını takip edin, gerçekten de çok eğlenceliler.







TEKNE YÜCESOY'A AİT

Ünlü isimlerin desteğiyle de canlı yayınlar yapan ikilinin kullandığı tekne, sevilen oyuncu Alican Yücesoy'a ait. Türkiye'deki ilk sergisi 'Duygularımla Oynama' ile sanatseverlerin ilgisini çeken, Berlin'de yaşayan başarılı sanatçı Esra Gülmen; Burcu Kuş ve Yasemin Şefik'in seyrine destek için yelkenliye sanatını yansıttı.







Yaptığı çalışmada yelken üzerinde tasarladığı dalgalar, sanatının en ilgi çekici detaylarından biri.

Eseri görür görmez hem Burcu hem de Yasemin'e mesaj attım; nasıl bir his sanat eseriyle koy koy gezmek diye... Resmen yüzen sergi... Yasemin her koya girdiğimizde "Kendimizi çok havalı hissediyoruz çünkü deniz üzerinde seyyar bir sergi gibiyiz" diye cevap verdi.



ESERLERİNİN İLHAM KAYNAĞI BODRUM'UN ÜÇ SEMBOLÜ

Sanatçı Ardan Özmenoğlu, Bodrum'u eserlerine yansıttığı Bodrumania sergisinde Bodrum'un kendine has üç sembolü üzerine yoğunlaşıyor. Bodrum'a gider gitmez ilk uğrayacağım yerlerin başında olan serginin ilham hikayesi çok güzel. Özmenoğlu Bodrum denizinin mavisini, begonvilinin pembesini ve evlerinin beyazını ele almış.







Sanatçı, Halikarnas Balıkçısı ve Zeki Müren gibi çok değerli sanatçıların ilham noktası olan, hakkında şiirler yazılan, şarkılar bestelenen Bodrum'un benzersiz güzelliklerini eserlerine yansıtıyor. Sergide büyük ölçekli cam heykeller, post it ve neon gibi malzemelerden oluşan eserler göreceksiniz. Bodrum'un bu doğal güzelliklerinin orada yaşamadan anlaşılamayacağını düşünen sanatçı, aynı zamanda yarımadanın bizlere sunduğu bakir koylarından bilindik restoranlarındaki lezzetlere uzanan, herkesi kendine aşık eden lokal özelliklerine de dokunuyor.



'AÇGÖZLÜLER KARAKTERLERİMİN KEMİKLERİNİ SIYIRIYOR'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla, hem yıldızı hem de senaristi olduğu Rocky serisinin telif haklarından herhangi bir paya sahip olamamaktan yakınan Sylvester Stallone, yapımcı Irwin Winkler'a seslenmiş ve çocuklarına Rocky'den bir şeyler bırakabilmek istediğini dile getirmişti. Stallone, şimdi de 'Drago' filmi üzerinden yapımcıya yönelik eleştirilerini tekrarladı.







Geliştirme aşamasında olan 'Drago' filmi, ilk olarak 'Rocky 4'te görünen ve 'Creed 2' ile geri dönen Ivan Drago (Dolph Lundgren) ile oğlu Viktor Drago'ya (Florian Munteanu) odaklanacak. Film hakkındaki bir haberin ekran görüntüsünü Instagram'da paylaşan Stallone, "Kalbimi kıran bir şey daha... Bunu yeni öğrendim... Bir kez daha, 94 yaşındaki acınası yapımcı ve moron, açgözlü çocukları, bana haber vermeden, yarattığım başka bir harika karakterin kemiklerini sıyırıyorlar. Hayranlardan özür dilerim, Rocky karakterlerinin bu parazitler tarafından sömürülmesini asla istemedim" dedi.