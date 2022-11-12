Bir yelken yarışı düşünün ki dostluk kazansın mottosuyla, sanat eseri gibi yelkenlileriyle, verdiği farkındalık mesajlarıyla, denizin üzerinde eşsiz bir festival ruhu yaşatıyor. Dünyaca ünlü Göcek koylarında, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup'tan başkası değil bahsettiğim. Bu yarışlar tam 7 yıl önce 14 tekneyle başladı, bugün ise Rusya, Belarus, İngiltere, Türkiye'den 600 yarışmacı ve 60 tekne ile rekora koşuyor.

Rakiplere bakıyorum üzerinde kocaman #isterseyapar Cumhuriyet kızları yazılı bir yelkenli dikkatimi çekiyor, tekne adeta bir sanat eseri gibi yarışta yerini almış, geleceğe yelken açmak için seyre çıkmışlar. Hikayelerini dinleyince hayranlık duymamak imkansız, Cumhuriyetin Kızları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteli genç kadınları ilk kez denizle buluşturmuşlar. Tunceli Munzur, Mardin Artuklu, Karamanoğlu Mehmetbey, İnönü, Erciyes, Anadolu, Ege ve Yaşar üniversitelerinden tam 11 genç kadın, denizle ilk kez buluşup yelken eğitimi almalarının yanı sıra görselde gördüğünüz şahane yelkenliyi de elleriyle boyamışlar.







Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda da bu anlamlı mesajlarıyla yelken açmışlar. Bu teknenin alameti farikası Cumhuriyetin Kızları projesinden ibaret değil, geleceğe yelken açıyoruz derken; iklim krizi, enerji kaynaları, karbon ayak izi farkındalığı için de mesaj veriyorlar. Bunları duyduktan sonra derecenin hiç önemi yok, gönüllerin birincisi benim için kesinlikle Cumhuriyetin Kızları ekibi.



'YANLIŞ' TEMENNİ

Yelkenciler yarışacakları tekneye doğru ilerlerken birbirlerine iyi dilek temennilerinde bulunuyor. Böyle yarışlarda çok kullanılan en meşhur bir yelken söyleminin aslında yanlış olduğunu öğreniyorum. Yarış başlamadan önce herkes birbirine "Rüzgarınız bol olsun" der. Aslında rüzgarın bol olması her zaman iyi bir dilek değildir çünkü kuvveti çok yüksek olan rüzgar yelkenciler için zorlayıcıdır. O yüzden bu dileği iyi dilek olarak almıyor çoğu yelkenci. Bu sözün doğrusu Sadun Boro'nun dediği gibiymiş aslında:







"Rüzgarınız kolayına, denizleriniz sakin, neşeniz daim olsun" Benim favorim ise "Pruvanız neta dümeniniz viya olsun" yani "Yolumuza engel çıkmadan seyir yapabilmemiz, rotamızın daima istenilen yöne doğru olması" anlamına gelen cümle.

Tam da bunu söylererek Anadolu Efes yelken takımıyla yarışa katılıyorum. Sinan Sümer önderliğinde teknede hummalı bir koşuşturma var, önce rüzgarın nereden geldiğini anlayacaksınız, dalganın teknenin neresinde olduğunu bileceksiniz, eliniz dümende, gözünüz yelkende olacak. İnsanı hiç fark etmediği kadar denizle bütünleştiren, deniz ve rüzgar aşığı olmanıza sebep olan bir durumdan bahsediyorum. Konsantrasyon doruklarda. Dalgalı ve orta rüzgarlı bir havada trapeze çıkmış şekilde gün batımını seyre dalmak, insana yaşadığını hissettiriyor.







BEYONCE'NİN TATİL YAPTIĞI DEV YAT GÖCEK'TE

Göcek'teki yarışlar esnasında dünyanın en uzun yatları arasında yer alan Flying Fox'u görüyorum. Türkiye'nin ilk mega yat marinası Port Azure'a konuşlanmış 136 metrelik devi görmemek mümkün değil zaten. Jeff Bezos'un bu yatı satın aldığı çok konuşulmuştu ancak Rusların sahibi olduğu ortaya çıktı, öğrendim ki yatın Rusya'ya dönmeye hiç niyeti yokmuş. Bu yatta iki helikopter pisti, yüzme havuzu, iki katlı bir SPA ve bir sinema salonu bulunuyor. Beyonce ve Jay-Z'nin tatil yaptığı Flying Fox, özellikle Amerika, Rusya ve Azerbaycanlılar arasında çok popülermiş. Acaba haftalığı ne kadar diye eminim merak etmişsinizdir, onu da araştırdım; 3 milyon dolar, tabii sezonda değişir mi bilemem. Bu arada yarın Rus mega yatlarının marinalardaki ambargolarının son durumunu detaylarıyla yazacağım.