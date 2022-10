Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü kutlamak için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğindeki New York Türk Evi'nde düzenlenen resepsiyon için yola çıkıyorum.







Bugüne kadar Cumhuriyet bayramlarının yurt içindeki kutlamalarını takip ederken ilk kez yurt dışında coşkuyla kutlandığına canlı şahit olup ülkem adına gurur duyuyorum.







Resepsiyona kalabalık bir davetli grubu katılıyor, en özlenen Türk yemekleri, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılına özel 99 kadının fotoğraflarından oluşan muhteşem bir sergi, Türk klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Türk asıllı başarılı müzisyen İsmail Lumonovski'nin performansı özetle uzun zamandır özlenen manzaralar. Resepsiyonda öğreniyorum ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Wall Street yakınındaki Bowling Green Park'ta Türk bayrağı dalgalandırılacak.







99 KADININ PORTRESİ

Türk Evi'nin terasındaki sergide Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılına özel 99 kadından oluşan şahane fotoğraf sergisi dikkatimi çekiyor. Serginin odak noktasının hikayesi şuradan geliyor, Kurtuluş Savaşı yıllarında da Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde de aydınlanmanın odak noktası kadın işte bu yüzden bu sergide 99 Cumhuriyet kadını yer alıyor.







Engin Tufan Sevimli'nin çektiği fotoğraflar aslında bir umut projesi, kadına yönelik şiddet ve istismara farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergide 98 yaşındaki Cumhuriyet kadını Salime Sarci'yi serginin yıldızı ilan ediyorum çünkü enerjsiyle herkese müthiş bir ilham veriyor.







TİYATRO FESTİVALİNDEKİ TEK TÜRK

New York Türk Evi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunda Fadik Sevin Atasoy ile karşılaşıyorum. New York'a gelme sebebi gerçek bir gurur örneği , Fadik hem yazıp, yönetip hem de oynadığı dünya prömiyerini Los Angeles'ta yapan MUSE 90401 "Bir Esin Perisi" oyunuyla bugün dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali 'United Solo Tiyatro Festivali'nde sahne alacak. Bu oyun dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak anılan ve bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen "United Solo Performans Festivali"nde de sergileniyor ve böylece ilk kez bir Türk sanatçının oyunu bu festivalde yer almış oluyor. Şimdi bu dahiyane oyunu bakalım New York'ta hangi eleştirmenler değerlendirecek ve Fadik müthiş geri dönüşlerle Türkiye'ye dönecek?







MÜZELER PROTESTOCULAR YÜZÜNDEN ESERLERİ KALDIRACAK

Son günlerde müzelerdeki eserlerin üzerine atılan patates püresi veya domates çorbası fırlatan ergenler, gündemden bir türlü düşmüyor. İklim değişikliği eylemcilerinin izledikleri bu yolu destekleyenleri görmek gerçekten endişe verici.

Eylemciler, gezegenimizi mahvedenleri eleştirirken sanat eserlerine saldırı düzenleyerek sanat dünyasına zarar veriyor. Birileri de çıkıp öylece orada oturup, gezegeni kurtarmak için elinden geleni yapanları eleştirmeyin diyor. Onlar bu eylemi yaptı diye daha mı az benzin kullanacağız hangisi gerçekçi geliyor, hiçbiri. Protesto sanatınıza ara verip mantıklı bir farkındalık hareketi hayata geçirseniz nasıl olur o zaman sadece 24 saatliğine saçmalığınızla konuşulmayıp başarıyla adınızda söz ettirirsiniz geçen hafta çorba bu hafta püre dilerim haftaya tablolara yumurta atıldı satırlarıyla karşınızda olmam.