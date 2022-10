New York'ta 'Great Gatsby' filmini andıran renkli bir gece yaşandı. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 73 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society'nin (ATS) bu yılki galasından bahsediyorum. Galaların genelde bir yıldızı seçilir, gece boyunca o kişi konuşulur, ATS'nin ise birden fazla yıldızı vardı. Pozitif ayrımcılık yaptığımı düşünebilirsiniz ancak gerçek şu ki kadınların başrolde olduğu herhangi bir gecenin başarısız olma imkanı yoktur ve müthiş detaylarla doludur.







O yüzden bu galanın yıldızları ATS Eş Başkanları Suzan Sabancı Dinçer ile Linda Wachner ve genç girişimci Sena Öktem'ti. Galada Türkiye'de ve ABD'de başarılarıyla öne çıkan Türk girişimcilerin ödüllendirilmesi çok değerliydi çünkü hikayeleriyle birçok insana ilham olan, bizi gururlandıran bu girişimciler, yeni nesle kesinlikle 'Ben yapıyorsam sen de yapabilirsin' mesajını veriyor. Sena Öktem gecede ödül alan gurur kaynağı girişimcilerdendi. Mutlu haber şu ki Sena'nın Alper Öktem ile beraber 2019'un mart ayında faaliyete geçirdiği paylaşımlı elektrikli scooter girişimi, New York Borsası'na açılıyor. New York Borsası'nda işlem görecek şirketin bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.







KÜLTÜR SANAT HİBELERİ

'ATS ne yapıyor, sadece bir galadan mı ibaret?' diye birçok soruyla karşılaşıyorum. Esasen birçok etkinlik yapılıyor ama pek bilinmiyor. Örneğin bu yıl Türkiye'de Girişimcilik paneli, sadece gençlere değil, birçok insana çok faydalı bilgiler verdi.

ATS'nin her yıl düzenlediği bir film festivali var, o devam edecek mi bilinmiyor. Ay ve yıldızlar proje hibeleri çok başarılı çünkü Türkiye'nin sanat ve kültür ortamını öne çıkarmaya ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında iki yönlü bir kültürel etkileşim kurması hedefleniyor. Bu kültürler arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla yükselen sanatçıları desteklemek için verilen hibeleri takip etmenizi öneririm.







ATS'nin burs verdiği birçok öğrenci var. Örneğin Berklee'de Arif Mardin bursu veriliyor. The American Turkish Society tarafından verilen Ahmet Ertegün Memorial Bursu da var; Türk asıllı yetenekli müzisyenlerin New York The Juilliard School'da çalışmalarına destek oluyor. Burs, Juilliard'ı hak eden Türk asıllı müzisyenlere yardım sağlayarak yeni yetenekleri öne çıkarmayı hedefliyor. 2008'den bu yana, altı Julliard müzisyenine 110 bin dolar yardım sağlanmış.

Özetle ATS sadece bir galadan ibaret değil.







ISADORA CAPRARO SERGİSİNDE MÜZİK BULUŞMALARI

Sanat dünyasında her geçen gün yeni bir trendin yükselişine şahitlik ediyoruz. Son dönemde New York'ta da farklı sanat deneyimleri konuşuluyor. Örneğin ünlü şeflerin hazırladığı yemekler eşliğinde sanat sohbetleri, yoga seansları ve konserler. Başarılı sanatçı Isadora Capraro'nun Memories of an Imagined World sergisinde piyanist Axel Quincke'nin konserinde buluşuyoruz birkaç sanatsever; hem güzel resimler hem de müthiş bir müzik buluşması.... Diğer gün yoga seansı düzenleniyor galeride, öyle 3-4 kişi de değil, kapıda kuyruklar var, sanat galerisi içinde de onlarca insan güne beraber yoga yaparak başlıyor.







Sanat buluşmaları Southampton'da da yapılıyor. Hafta sonları New York'tan büyük bir ekip atölye buluşmaları ya da sanat partileri için Southampton'a gidiyor. Bunları görünce hemen Isadora'yı Türkiye'ye davet ediyorum çünkü bu konseptlere bizim de ihtiyacımız var; sanatla buluşmak, yemek yemek, müzik dinlemek, yoga yapmak hepsi başka bir keyifli geliyor. Gelmeme sayılı gün kala New York'tan son haberler işte böyle...

Isadora İstanbul'da sergi açarsa bu dediklerimi hatırlayın lütfen.