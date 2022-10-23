Miami'deki Blackdove adlı dijital sanat galerisinde, yetenekli bir Türk sanatçının dijital eseriyle karşılaştım. 3D karakter tasarımlarına bakınca özgün işler üreten sanatçıyı hemen araştırmaya başladım. Beryl Bilici, eserinin adı ise 'Interlaced Bilici'. Eser, 0xSociety'nin Montreal'deki 'MetaVRse' sergisi için dijital dünyadaki yaşamlarımızın çevreyi nasıl etkileyeceğine odaklanmış. Bu yeteneğin bir başka şahane eseri de İstanbul'da, harika bir sergide sergileniyor. Arkeoloji Müzesi kapılarını Metaverse'e açmış, bunu Miami'de bir masadaki konuşmadan duyuyorum. Bilici'nin dijital sanat eserinin de bu müzede açılan 'Antik Gelecekler' sergisinde olduğunu öğreniyorum.







İSTANBUL'DA

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan 'Ancient Futures (Antik Gelecekler)' sergisi mutlaka görülmeli. Açılışta xtopia'nın 'Her Şey Zamana Ait' şiir enstalasyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Arkeoloji Müzesi binasının cephesinde sergilenmiş. Mapping gösterileri böyle yapılarda sergilendiği zaman çok ses getiriyor ve ABD'de konuşuluyor. Ayrıca müzenin farklı salonlarında düzenlenen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geliyor. Sergi, sanatçı Liam Young, Theo Triantafyllidis, David OReilly, Behnaz Farahi ve Jonathan Monaghan'ın yanı sıra Türk sanatçılardan Ecem Dilan Köse, Beryl Bilici, Kerim Safa, Kerim Dündar, Enes Güç, İdil Dursun, Memo Akten, Sarper Baran ve Pınar Yoldaş'ın işlerine ev sahipliği yapıyor.







INSTAGRAM FİLTRESİ

Meltem Şahin, Enes Güç, Mesut Öztürk, Alper Derinboğaz ve Gaye Su Akyol da fiziksel heykelleriyle sergide yer alıyor. Ayrıca dijital sergi için kurulan VR (sanal gerçeklik) köşesinde tüm ziyaretçiler sanal sergiyi gezme fırsatı bulabiliyor.







Arkeoloji Müzesi'nin en değerli eserlerinden İskender Lahti'nin AR çalışması sergi için Instagram filtresi olarak tasarlandı.

Kültürel mirastan ilhamla hazırlanan, 27 eserin yer aldığı sergi, müzedeki dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.







EBEVEYNLERİN KRİPTO PARA EĞİTİMİ TALEBİ!

Kripto para ve Blockchain sektörü her geçen hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor ve ABD'li ailelerin odağı olmuş durumda. Yapılan yakın tarihli bir anketin sonuçlarına göre; ABD'de yer alan ebeveynlerin yüzde 64'ü okullarda kripto para dersleri verilmesini destekliyor. İnanılmaz bir talep! Haberlere bakınca bisikletini, bilgisayarını, ipad'ini satıp kripto alan çocuklar olduğunu biliyoruz. O nedenle haklı bir istek. Madem çocuğum kripto dünyasına giriş yapacak bari bilinçli giriş yapsın diyorlar. Raporda ebeveynlerin yüzde 68'inin kripto yatırımı bulunduğunu söylüyor. Anne-babaların yüzde 64'ü kripto paranın, yüzde 40'ı blockchain'in, yüzde 35'i metaverse'ün ve yüzde 25'i de NFT'lerin okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyor. Blockchain, metaverse ve NFT'ler söz konusu olduğunda ise görüşler biraz farklı. Öyle ki katılımcıların sadece yüzde 40'ı bu konuların müfredata dahil edilmesi gerektiğine inanıyor.







YÜZÜKLER EFENDİSİ NFT OLUYOR

'Yüzüklerin Efendisi' serisi NFT haline geliyor. Haberi okur okumaz acaba ülkemizde hangi film serisinin NFT'leri hayata geçecek diye düşünüyorum. Lansman yapan yapımcı şirket, serinin ilk ürününü NFT olarak çıkardı. Projenin Web3 multimedya film deneyimini, hayranların etkileşim kurması ve daha fazla heyecan yaratması için sunduğu biliniyor. Türünün ilk çalışması olan proje, yoğun ilgi görmüş. Multimedya NFT olarak sunulan ilk ürün, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği yayına girdi. Böylece, Web3 alanında sürülen ilk büyük stüdyo filmi oldu.