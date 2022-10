İyi yemek kesinlikle insana muhteşem bir sevinç verir, duygu durumuna müthiş katkıda bulunur. Özetle yemek moral için çok önemlidir. Bunları herkesin moralini inanılmaz yerine getiren bir davette konuşuyoruz... New York Türk Evi'nin ev sahipliğinde New York'taki yabancı konsolosların ülkelerinin mutfağını tanıttığı uluslararası yemek festivalinden bahsediyorum. Ülkelerin bir tenceredeki füzyonuna şahitlik ediyoruz resmen, hiç bilmediğim lezzetlerin birçoğunu da burada tadıyorum. Birçok farklı kültür; birbirlerinin mutfaklarını tadıyor...









Yemek üzerinden kültür okumaya bayılıyorum, birçok yerde "Aa bize çok benziyorsunuz" diyorum. İlk olarak gastronomi merkezi Peru lezzetlerinde kendimi kaybediyorum, Hindistan, Meksika, Gürcistan, Kazakistan, Panama, Bulgaristan, Güney Afrika derken daha fazla yemeye halim yok, taa ki Türkiye mutfağındaki dolma ve baklavaları görene kadar... Finali Bangladeş'te yapıyorum ve bence gecenin yıldızı tabii ki Türkiye'den sonra Bangladeş. Bol baharatlı ülke mutfağı, Hint mutfağından çok fazla etkilenmiş. Bir pilav türü olan biryani, tatlıları ve şekerli yoğurt mishti doi gerçekten çok lezzetliydi. Ünlü yazar Paulo Coelho'nun şu sözünü hatırlayalım: "Yemek yapmak sanatların en güzeli ve kusursuzudur. Beş duyumuzu birden harekete geçirir, hatta bir duyumuzu daha uyandırır, elimizden geleni ortaya koyma ihtiyacımızı. En sevdiğim tedavi budur." Katılmamak mümkün değil, bütün duyularımızı hareket geçiren bir buluşmaydı.









MUTFAĞIMIZA BÜYÜK ÖVGÜ

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Evi'nin tüm ülkelere ev sahipliği yaptığından ve her kesimden toplumun çekim merkezi haline geldiğinden bahsetti. Dünyanın dört bir yanından gelen insanları bir araya getiren Türk Evi'miz, ABD'deki Türk toplumunun yanı sıra New York'taki diplomatik camianın da buluşma noktası haline gelmiş. Ülke lezzetlerimizin ve Türk Evi'nin diğer ülkelerden çok övgü aldığını bizzat gözlerimle gördükten sonra bu etkinlikleri hayata geçirenlerin daha çok alkışlanmayı hak ettiğini düşünüyorum.



ANADOLU SANATÇILARI NEW YORK'TA

New York'ta pandemi dönemi boyunca zorluklar yaşayan ressamlara destek için düzenlenen anlamlı bir sergiyi ziyaret ettim. Bir sergiden çok daha fazlasıydı gördüklerim.







Ülkemizin dört yanından sanatçıların üretme motivasyonunu destekleyen festival; Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğunun da aralarında olduğu, Dr. Tamer Seçkin başta olmak üzere New York'ta yaşayan iş insanlarının ve işletmelerin sponsorluk katkılarıyla hayata geçirilmiş. Kökeni Anadolu'ya değen ressam, çini ve fotoğraf alanlarında 14 sanatçının yer aldığı Anadolu Sanatçıları Festivali, iki bölümden oluşuyor. Sergide Almula İdil Kılıç, Sarkis, Ufuk Girgiç ve Ezgi Uzun'un eserleri dikkatimi çekti.



Z KUŞAĞININ YENİ FAVORİSİ

Fransız menşeili bir uygulama, Z jenerasyonunun son zamanlarda favorisi. Uygulamanın içinde filtrelere asla yer verilmiyor ve paylaşım yapabilmek için günde sadece iki dakikanız var. Bildirim aldığınız andan itibaren 2 dakika içinde bir fotoğraf çekip bunu sadece arkadaşlarınızla ya da keşfet kısmında paylaşabiliyorsunuz.







Fotoğrafı düzenleme ya da efekt uygulama gibi bir şansınız da yok. Mükemmeliyetçiliğe ve popülerlik algısına karşı bir tavrı var. Zaten uygulamanın verdiği mesaj da şu: "Bu uygulama sizi ünlü yapmaz. Influencer olmak istiyorsanız diğer uygulamaları kullanabilirsiniz."