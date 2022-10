Otomobil fuarı gezmek benim için sanat müzesi gezmek gibi. Uzun uzun bir tablonun karşısında durup nasıl sohbet ediyorsak aynısını bu fuarlarda muhteşem arabaların etkisi altında kalarak yaşayabiliyoruz. Kimine göre sadece yeni araba modellerinin tanıtıldığı, fütüristik araba konseptlerinin konuşulduğu, kimine göre ise en abartılı araba tasarımlarının ilk kez görüldüğü, farklı pistlerde test sürüşlerinin gerçekleştiği, müthiş performansları ve yeni gelişmeleri konuştuğumuz seyir zevki yüksek bir deneyimdir. Peki ya bu saydıklarımın hiçbiri yoksa? İşte o zaman kesinlikle Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı'ndasınızdır. 24 Ekim'e kadar devam eden fuar, tam bir hayal kırıklığı! İçeri girer girmez, 'Bu fuar ülkenin önde gelen otomobil fuarlarından biri değil miydi?' diye sormadan edemiyorum. Bu yılki yenilik, iki kapalı EV pisti diyorlar ki, siz buna yenilik diyorsanız! Eminim Cenevre Otomobil Fuarı buna çok gülüyordur. Fuarın yetkilisi Debra Koebel, "Katılımcılarımızın elektrikli bir araçla yolculuk deneyimi yaşayabilecekleri için çok heyecanlıyız" diyor. Acaba dalga mı geçiyor kendisi? Kaç yıldır bütün fuarlarda elektrikli araba zaten deneyimleniyor. Siz acaba geç kalmışlığınız için mi heyecanlısınız? Fuarın resmi gösteri arabasına gerçekten sözüm yok. Çok başarılı, en akıllı, en yenilikçi kamyon olarak kabul edilen elektrikli bir model seçilmiş. Peki bunu deneyimleyebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. 30'dan fazla klasik araba görmek, Metaverse'te araç deneyimlemek, kripto arabalar dışında fuarın güzel bir tarafı yoktu.









KRİPTO ARABALAR

"L'automobile", deneyim, etkileşim ve sürdürülebilirlik bölümü başarılıydı çünkü geçmişten ve bugünden geleceğe dair otomobil tasarımının evrimini sergilediler. Araba tutkunları ve teknoloji meraklıları QR kod okutarak Metaverse'te araç deneyimleyebildi. VR, AR ve 360 akışının sürükleyici doğasını süper arabalarla birleştirecek bir dizi etkinlik düzenlendi. Özetle fuarda harcanan zamanın yüzde 90'ı performans otomobillerine değil performanssız fuar deneyimine gitti. Yüzde 10'u ise elektrikli, kripto, Metaverse arabalarına sempati kazandırdı.

Sonuç olarak 2022 Miami Uluslararası Otomobil Fuarı, "bir fuar nasıl olmamalı"ya en iyi örnek oldu.









MICHELIN YILDIZLI TÜRK SİMİDİ

Ülkemizden gelen Michelin yıldızı haberleri sevindirirken bir yenisini de Miami'de duyuyorum. Türk mutfağının Miami'de tanıtılmasına büyük katkısı olan Gökhan Yüzbaşıoğlu'ndan başkası değil bahsettiğim. Uzun yıllar New York'taki finans merkezi Wall Street ile Cenevre'deki ve Londra'daki Foreks piyasalarında çalıştıktan sonra Türk kahvaltımızı, dolmamızı, kabak tatlımızı, sütlacımızı daha birçok sayamadığım ülkemize has lezzetleri sundu. Kendinizi Meksika Tulum'da hissedeceğiniz bir bahçede El Turco yazısını görünce "Aa Türk" diyeceğiniz bir yerde, bölgenin gurmelerine bu lezzetleri tattırıp bir de üzerine yeme içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak bilinen Michelin ödülüne layık görüldü. Türk simiti Michelin'i gerçekten fazlasıyla hak ediyor. Gökhan Yüzbaşıoğlu ile konuşunca Türk dizilerin başarısından ve o dizileri izleyenlerin Türk mutfağını Miami'de tatmak istediklerinden bahsetti. Özellikle, "Çay bardağında çay içmeyi dizide gördük ve içmek istiyoruz" diye gelenler varmış. Böreği, baklavayı soranlar da cabası. Dizilerimiz sayesinde tüm dünya bizi tanıyor, sohbetlerine bir yeni gündem daha eklendi. Türk mutfağının nice başarılı gündemlerine...









KALDIRIM YASASINA BAKIN!

New York'ta sunulan yeni yasa tasarısı şehir sakinlerinin yaya geçitleri, kaldırımlar, okul girişleri ve bisiklet yolu üzerine park etmiş arabaları ihbar etmeleri halinde 175 dolarlık cezanın yüzde 25'ine hak kazanmasını öneriyor. Böylelikle yasadışı park edenlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Nasıl olacak peki? Tasarı olaylanırsa ihbar eden kişinin sunacağı kanıt ulaştırma birimi tarafından incelenip, uygun görülürse ceza kesilecek. Şahane bir yasa tasarısı! Bence ülkemizde de uygulansa ne kadar güzel olur hatta yayaları işgal eden scooter'lardan başlasak büyük bir devrim olur. Para ödülü her şeyi çözer, yanlış park etme konusu hızla son bulur bence. Çok mu hayalperestim bilmiyorum... Sizce çözülür mü? Bu scooter'lara ne yapmak gerek? Cevaplarınızı funda.karayel@sabah.com.tr adresine bekliyorum.