Göcek'in eşsiz koylarına konuşlanan Rus mega yatlarının, ülkelerine geri dönüp dönmeyecekleri meselesi gündemden hiç düşmüyor. Edindiğim bilgilere göre bu yatların ülkelerine şimdilik geri dönmeye hiç niyetleri yok. Peki ya yaz başından beri sıkça konuştuğumuz Rus yatlarına uygulanan ambargo durumunda son durum nedir derseniz, savaş çıktığından beri marinalar Rus teknelerine hizmet veriyor, herhangi bir kısıtlama yok.







MEGA MARİNA

Sadece belli başlı yaptırım listesindeki yatlar ödeme sıkıntılarından ve yaptırımlar nedeniyle sigortalarını yenileyemediklerinden dolayı marinalara giremiyorlar. "Rus tekneleri açıkta duruyor herhangi bir yardım alamıyor" haberleri yalan. Bu mega yatların hepsi neden Göcek'te diye araştırdığımda Rus mega yatlarının boyutları çok büyük olduğundan onları kabul edecek tek marina var o da Göcek'te yeni açılan Türkiye'nin ilk "mega yat marinası" olarak lanse edilen Port Azure ya da açıkta kalabilirler. Hatırlayalım Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında birçok oligark süper yatını kaybetmişti. Son olarak İspanya'da Sergey Chemezov'a ait 143 milyon euro değerindeki yata mahkeme kararıyla el konuldu. Rus oligark Igor Seçin'in 85,34 m uzunluğundaki Amore Vero'su, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarında yetkililer tarafından ele geçirildi. Günler sonra İspanya da Putin'in yakın müttefiki ve Rus petrol devi Rosneft'in başkanı olan Seçin'e ait olduğu söylenen 458 milyon sterlin (yaklaşık 8 milyar 960 milyon TL) değerindeki süper yat 'Crescent'e el koyduğunu duyurdu. Avrupa'nın büyük kısmındaki mevcut yasalara göre, devletin herhangi bir varlığın sahibi olabilmesi için, söz konusu varlığın ya bir suçun parçası olarak kullanıldığını ya da yasadışı faaliyetlerin gelirleriyle satın alındığını kanıtlayabilmesi gerek. Uzmanlar, bir süper yatı Rusya'daki bir suçun kesin delillerine (böyle bir suç işlenmiş olsa dahi) bağlamanın neredeyse imkansız göründüğünü öne sürüyor.

Yani bu mega yatlar ele geçirilse de bir şey yapılamıyor. Uyanır uyanmaz herkesin konuştuğu mega yat Flying Fox ile karşılaşınca ister istemez konu Rus oligarklara uygulanan uluslararası yaptırımlar oluyor. Çünkü Flying Fox da yaptırım listesindeki şaheserlerden bir tanesi.

Flying Fox'un sahibinin Rus Oligark Dmitry Kamenshchik olduğu biliniyor. Haziran ayında Flying Fox, Amerika Birleşik Devletleri tarafından "engellenmiş mülk" olarak seçildi ve yönetim şirketi Imperial Yachts da yaptırıma tabi tutuldu. Peki şimdi ne olacak? Flyin Fox hiçbir yere gitmeyecek bizim koylarımızın keyfini bu krizler çözülene kadar kalacak.







KORİDOR SEATTLE YOLCUSU

10. Seattle Türk Film Festivali 3-4 Aralık tarihleri arasında SIFF Uptown'da gerçekleşecek. Türkiye'den Seattle'a gidecek filmler arasında Koridor var. Erkan Tahhuşoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Ayşe Demirel ve Emel Göksu'nun muhteşem performanslarını Amerika izleyicisi de görecek. Bir arada yaşamak zorunda kalan zıt karakterlere sahip iki orta sınıf ablanın hikayesi umarım ödüllerine bir yenisini daha bu festivalle ekler, şimdiden bol şans.







SIĞINAKTA SANAT

Sanat her yerde ve her zaman mümkündür, bakın Ukrayna'ya, Karadeniz'deki önemli liman kentlerinden Mıkolayiv'de sanatçılar, savaş yüzünden stres altında yaşayan halka konser ve tiyatro gösterilerini sığınakta sunmaya devam ediyor. Kentte faaliyet gösteren Mıkolayov Akademik Sanat Dram Tiyatrosu'nun sanatçıları, savaşın neden olduğu zorlukları unutturmak için halka adeta 'sanat terapisi' uyguluyor. Bir hava saldırısı sırasında hasar gören tiyatroda daha önce sığınak olarak kullanılan alan, sanat merkezine dönüştürüldü.