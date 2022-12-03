Miami Sanat Haftası'nda dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları; gala davetiyle, sanat eseri uçağıyla, gelecek hedefleriyle en çok konuşulanlar arasındaydı.

New York'tan sonra Connect sergisinin ikinci durağı Miami'de gerçekleşen gala oldu. Türk Hava Yolları'nın reklam kampanyalarında ve son olarak global havayolunun Super Bowl reklamında yer alan dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve anlatıcı Morgan Freeman da video ile karşımıza çıktı. Diğer önemli konuklar arasında Türk ünlüler Kerem Bürsin, Cansu Dere ve Melis Sezen de yer aldı. Bu konukların Miami'ye gelme sebebi ise Güney Amerika'da dizilerimizin çok izleniyor olması.







THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, gala öncesi yaptığımız sohbet esnasında yeni dönem hedeflerini paylaşırken, Türkiye'de Art Basel Miami Beach gibi büyük bir sanat fuarı açmak istediklerini söyledi. Davete katılan oyuncuların Amerika'da ilgiyle karşılanmasını ülkemizin dizi ihracatında çok başarılı olmasına bağladı. Bolat, 80 milyon Amerikalının Türk dizilerini yakından takip ettiğini, ülkemizin geçtiğimiz yıl dizi ihracatından 1 milyar dolar kazandığını, önümüzdeki yıl ise hedefinin 2 milyar dolar olacağını açıkladı.

Türk dizileri sadece ABD'de değil; Çin'den Kore'ye İspanya'dan Rusya'ya 700 milyondan fazla izleyici tarafından ilgiyle seyrediliyor. ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye. Öte yandan Amerika'dan Türkiye'ye yılda 1 milyon turist taşıdıklarını ifade eden Bolat, şimdiki hedeflerinin bu rakamı 2 milyona taşımak olduğunu da ekledi. THY, Amerika pazarında Seattle uçuşlarını artırmaya hazırlanırken çok iyi bir pazar olan Detroit için de özel planlar yapıyor, yeni hat açılışı noktasında ayrıca Orlando ve Denver'ı da gözüne kestirmiş durumda.







SANAT ESERİ UÇAK

Post-It® notları alıp bunları 3D tablolara dönüştürmesiyle tanınan sanatçı Ardan Özmenoğlu Miami'deki etkinlik için türünün tek örneği bir sanat eseri bir uçak tasarladı. Anadolu'nun zengin kültürünü temsil eden kilim desenleri ve Türk motifleriyle uçağı kaplayan Ardan Özmenoğlu, eserin adını İstanbul Boğazı ve Akdeniz'i hatırlatan turkuaz renginden aldığını söyledi. Turkuaz bilgeliği, huzuru, korumayı, iyi talihi ve umudu temsil eder. Eski insanlar bu rengin derin koruma gücüne, sakin enerjisine ve kalıcı aşkla ilişkisine inanıyorlardı. Bu arada galada Ardan'ın sanat eserinde yer alan Türk Hava Yolları'nın ambleminin hikayesini de öğrendim. Çoğu canlının nefes alamadığı 9 bin metre yükseklikte kıtalar boyunca uçabilen tek canlı olan yaban kazından ilham alınmış. Logonun çerçevesine değmeyen yaban kazının başı, özgürce uçabildiğini simgelemektedir. İşte Miami Sanat Haftası'nda en çok akılda kalanlar; sanat eseri uçak, ilgiyle karşılanan oyuncular ve THY'nin yeni hedefleri oldu.







MİAMİ'DE TÜRK SANATÇILARIN SAYISI ARTTI

Yıllardır takip ettiğim Miami Sanat Haftası'nda Türk sanatçıların sayısının artması ve fuarlarda aktif rol oynaması çok hoşuma gitti. Kadir Akyol: Art Miami'ye Inception adlı yeni seri çalışmalarıyla katılmış. Çalışmalarında Doğu ve Batı'yı birleştirmeye yönelik üretimleri; farklı dönem, kavram ve mitolojik sembollerle vurguluyor. Benzersiz bir teknik ile işler üreten Avusturyalı Türk ressam Alea Pınar Du Pre, dijital sanatı gerçek dünya ile harmanlayarak yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyor. Eserlerini yaparken bilim, bilimkurgu, tarih ve antropoloji gibi alanlardan ilham alıyor. Sanatçı, insan deneyiminin kutsallığına inanıyor ve eserlerinde o enerjiyi, canlılığı ve ışıltıyı sanat severlere gösteriyor.