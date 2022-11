Kardeşim Fulden kendimle yüzleşmemi sağlayan bir makale yollamış. Yapılan bilimsel araştırmalara göre alışveriş yapmak, serotonin hormonunu arttırdığı gözlemlenirken kadınların yüzde 47.9'u erkeklerin ise yüzde 37.4'ünde onyomani belirtisi varmış. Ben tüm belirtilere sahibim! "Onyomani de ne?" dediğinizi duyar gibiyim, alışveriş bağımlılığı ama öyle bir bağımlılık ki, saçma sapan şeyler alıyorsunuz.







İhtiyaç yokken yapılan alışverişin tek sorumlusu online siteler. Kartım kayıtlı olduğu ve pişmanlık butonu da olmadığı için bastığınız anda sipariş oluşturuluyor. Bir ara her gece yatmadan bir şey sipariş ederdim, pişmanlık sendromundan favorilere atıp sabah kahvesi içerken tekrar gözden geçirme kararımla daha bilinçli ilerledim ama yine de onyomaniden kurtulamadım.







İŞTE BELİRTİLER

Önüne geçilemeyen satın alma isteği, satın alma sürecinde kontrol kaybı, satın alma sonucu psikolojik, sosyal veya ekonomik olumsuzluklar yaşamak, buna rağmen satın almaya devam etmek. Valla 4'te 4 yaparak teşhisimi aldım rahatladım. En azından neyle başa çıkacağımı biliyorum, yenmem gereken bir onyomani'm var. Dilerim sizde yoktur, varsa da en azından online sitelerden kredi kartlarınızın bilgisini silerek başlayın, küçük de olsa bir etkisi var.







EGZERSİZ PAYLAŞIMLARI PSİKOLOJİ BOZUYOR TARTIŞMASI

Sosyal medyada egzersiz ve sonuçlarını paylaşan kadınlar, bazı araştımacılara göre adına 'fitspo' dedikleri akım ile gençlerin akıl sağlığını tehdit ediyormuş. Ben yapamasam da o görüntüleri görmekten ilham alıyorum, ilk pazartesi spora başlama girişiminde bulunuyorum akıl sağlığıma zararı değil katkısı var halbuki o paylaşımların. Araştırmaları da bazen anlamak mümkün değil, her gün sosyal medyayı açtığınız önünüze farklı türde pek çok içerik düşüyor. Son dönemde tüm akışınızı işgal eden en popüler içeriklerden biri de spor yaparak fit görünüme ulaştıklarını gösteren fenomenler. Akıl sağlığım o kadar mı vahim durumda spor içeriklerinden bozulsun. 'Fitspo' (Fit inspiration-fit olma ilhamı) adındaki bir kültürün ortaya çıkmasına sebep olan bu kullanıcılar, egzersiz videoları ve fotoğrafları paylaşarak nasıl fit olduklarını gösteriyor ve takipçilerinin motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu paylaşımlarla milyonlarca takipçi kazanan sosyal medya fenomenleri pek çok mecrada oldukça popüler. Özetle fitspo akıl sağlığına yardımcı, ilham verici, kıskanmayın, akıl sağlığınıza mukayyet olun.







İKLİM AKTİVİSTLERİ KABAK TADI VERDİ

İklim aktivistleri güzel bir şeye dikkat çekerken sanat vandalizmi yapıyor. Dünyaca ünlü sanat eserlerine zarar veriyor ama iklim krizine dikkat çekmek istiyor bu nasıl bir paradoks. En sonuncusu Avusturya'da bulunan Gustav Klimt'in eserine verdikleri zarar akıl alır gibi değil. Klimt'in 'Ölüm ve Yaşam' (1915) tablosunu hedef alan 'Last Generation' adlı grubun üyeleri, ülkedeki fosil yakıt kullanımını protesto etmek için tablonun üzerine siyah yağlı bir sıvı döktü. Geçtiğimiz ay Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı grubun iki üyesi, Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı. Nerede son bulacak bu saçmalık merak ediyorum. İklim aktivistleri artık kabak tadı verdi, müze ve kültür sanat düşmanları çevreyi düşündüklerinden bile şüpheliyim.