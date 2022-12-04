Bu yıl 20. yılını kutlayan Miami Art Basel milyon dolarlık eserleriyle yine 2022'nin sanat ekonomisine sunduğu katkıyla adını altın harflerle yazdırdı. Güçlü satışlara imza atan fuar, koleksiyonerlerin milyonluk satışlarıyla ciddi bir rekabet ortamına dönüştü.







En sevdiğim galerilerden Pace, "1 milyon doları aşan birkaç yapıtın da içinde olduğu önemli satışlar yaptığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Pace'in öne çıkan satışları arasında 7 milyon dolara satılan bir Agnes Martin eseri, Andy Warhol'un 3.8 milyon doları gören 1964'ten bir tablosu; Brezilyalı sanatçı Beatriz Milhazes'in 1 milyon dolarlık tablosu "Roda Coração III" yer alıyor.







Fuarda Philip Guston'ın dönüm noktası niteliğindeki tablosu, Glenn Ligon'un güçlü yeni neonu 'Untitled (America/Me)' ile Mark Bradford, George Condo, Nicole Eisenman ve Rashid Johnson'ın yeni çalışmaları da dahil olmak üzere 18 milyon doları aştı.







Bu rakamları, sanatta çılgın bir ekonominin varlığını bilelim ve ülkemizde de bu satışların gizliden değil açıktan yapıldığını görelim diye yazdım.



MADONNA'NIN SERGİSİ NEDEN ÇOK KONUŞULDU?

Miami Beach 17. sokakta Madonna'nın sergisi bence bu yıl Miami sanat haftasının en konuşulan olaylarından biriydi. Steven Meisel'in çığır açan, kışkırtıcı 1992 tarihli Madonna'nın tartışmalı kitabı için çektiği görüntüler sergilendi. Kitap o dönemde çok büyük olayla karşılanmıştı.







Miami sanat haftasında, 30. yıl kutlamasında ise Madonna adına devrim olarak nitelendirildi. Her köşeyi döndüğünüzde, Madonna'nın bambaşka bir halini görüyorsunuz. Sergide fotoğraf çekmek yasak eğer çekip de sosyal medyaya yüklerseniz, Instagram kendi müdahale edip fotoğrafları kaldırıyor. Madonna'nın gücü değil bu, fotoğrafların fazla açık olmasından kaynaklı, algoritma devreye giriyor. Sergi bitiminde kitabın yeniden baskısının 800 kopyasının satışı gerçekleşiyor. Elde edilen gelir Madonna ve Michael Berg tarafından kurulmuş, Malavi'deki bir milyon öksüze yardım eden Raising Malawi'ye bağışlanıyor.



NFT'LER BAŞROLDEN FİGÜRANLIĞA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yılın Miami sanat haftasında en çok konuşulanlar NFT satışlarıydı. Sadece 12 ay önce, bitcoin fiyatı 57.000 dolar civarında seyrederken, Art Basel Miami Beach aslında yanında bir sanat fuarı olan bir kripto para kutlaması gibi görünüyordu.







17 bin dolara düşen bitcoin, sanat dünyasında varlığını başrolden yan role değil, doğrudan figüranlıkla sürdürdü. Kripto dünyasındaki düşüş sanat piyasasını da etkiledi. Geçtiğimiz yıl NFT olmaktan gurur duyan eserler bile bu sene 'Ben NFT değilim' diyerek bu piyasaya bir mesaj verdi.