Uçak beklerken özel bekleme salonu olan lounge'lardaki ikramların israf edildiğini görmek, uzun zamandır canımı sıkıyor. Bu durum çok üzücü bizim ülkemiz için. Kıtlık bilinci mi, bedava diye mi anlaşılmaz bir şekilde tabaklar üst üste doldurulup uçağa giderken neredeyse çeyreği bile yenmeden yemekler, tatlılar bırakılıyor. Utanç duyuyorum çünkü en yüksek gıda israfı maalesef bu CIP lounge'lardan geçerek business koltuklarına oturan, eğitim seviyesi yüksek insanlar tarafından yapılıyor. Dünyamız ve geleceğimiz için bu küçük detaylar büyük bir risk taşıyor ancak kimin umurunda. Lounge'larda israf çılgınlığı var resmen. Bedava ikram diye beşer beşer almak neden? İsraf edilen bu gıdaların maliyetiyle neler yapılır bir düşünsenize. İsraf edilen gıda miktarının yüzde 25'ini azaltmak dünyadaki 870 milyon aç insanı doyurabilir. Üstelik FAO verilerine göre yılda 1.3 milyon ton gıda çöpe atılıyor ve bu gıdanın yüzde 40'ı yenilebilecek durumda. Hal böyle olunca lounge'larda tabaklarda bırakılan onca unlu mamulü görünce insan 'Kim buna dur?' diyecek diye sorgulamadan edemiyor.







Anlık düşüncesizliklerin bir örneği de uçak beklerken yaşanıyor. BM tarafından hazırlanan gıda endeksi raporuna göre, Türkiye'nin 7.7 milyon tonla gıda israfında üçüncü olması gerçeği zaten acı bir durumken, uçak beklerken maruz kalınan manzaralar daha da acı. Peki gıda israfına dur demek için lounge'lar ne yapmalı? Yemek alınan açık büfenin en görünen kısmına bu konuyla ilgili sert bir uyarı koyulabilir. Denetleyen bir topluluk olsa da belki caydırıcı olabilir. Artık havalimanı lounge'larındaki gıda israfına son verilsin, tabağını bu görselde gördüğünüz şekilde bırakanlar da lütfen iklim krizi konusunda uyarılsın.







NELER YAPABİLİRİZ?

Gıda israfını önlemek için planlı alışveriş yapmaya başlayabiliriz örneğin. Önceden yemeği planlamak ve liste yapmak, alışveriş sırasında israfı önler. Fazla yapılan yemeği dondurmak veya başka bir yemekte kullanmak gıda israfını azaltır. Atıkları azaltmayı unutmayalım.







İNSAN NE ZAMAN AĞLAR? TARTIŞMASI

İnsan neden ağlar tartışmasının gerçekleştiği bir masadayım. Ortaya çıkan sonuç kesinlikle ağlamanın iyi bir şey olduğu ancak üzüntü ya da hayal kırıklığı ağlamasından çok, mutluluk gözyaşı konuşuluyor. İnsanlar zayıf oldukları için mi ağlar yoksa güçlü olmak zorunda kaldıkları için mi? Sonunda yoruldukları için bence. Belki de kabul etmek istemedikleri şeyi kabul etme zamanının geldiğini anladıkları ve bununla yüzleştikleri için ağlarlar. Peki hesapsız, gerçek bir duygu patlamasının nedeni nedir? Ağlamak, vücutta endorfinleri artırır, stres hormonlarını azaltır ve rahatlatır. Ağlamak, aynı zamanda insanların duygusal olarak iyileşmelerine veya duygusal bir yükten kurtulmalarına yardımcı olabilir diyor psikologlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ağlayan insan görünce ağlayan diğer insan gerçekliğini, derinliğini ve saflığını özlüyor insan. Kalmadı ya böyle duygular belki de ondandır, bulursanız kaybetmeyin.







ROBOT İNŞAATI YARIM BIRAKABİLİR

ABD'li robotik şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği iki ayaklı insansı robot Atlas, daha önce sergilediği dans performansı ile gündeme gelmişti. Dans yine anlaşılabilir ancak yeni versiyonu yine şov unsuru olarak karşımızda. İnsansı robot bu sefer inşaat iskelesinde sergilediği hünerler ile dikkat çekti. İnşaat işçisi bir robota güvenip inşaatınızı teslim eder misiniz? Bana güven vermedi. Programı bozulur, inşaat yarım kalır. O yüzden inşaattan çıkıp dansa devam etseler iyi olur.