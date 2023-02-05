FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Müslüman coğrafyasından ilk ülke olan Katar, dünyaca ünlü etkinliklerle adını duyurmaya devam ediyor. Bu kez GKA Serbest Stil Kitesurf Dünya Kupası için Katar'dayım. En son geldiğimden bu yana birçok şey değişmiş, ülke gerçekten de vadettiği projelerinin hepsini hayata geçirmiş.







Yapılan tüm bu harcamaların, ülkenin önde gelen bir turizm destinasyonu olmasını sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkeyi sporla dünyaya duyurma fikri son derece başarılı. Tanıtımlarda da bir o kadar dikkat çekici isimler kullanılıyor.

Kitesurf için hepimizin yakından tanıdığı Andrea Pirlo ile güzel bir çekim yapılmış, Pirlo, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü... FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmış İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör bu kez futbol değil, kitesurf diyor. Son derece başarılı bir çalışma olmuş. Gelelim Doha'ya 1 saat uzaklıktaki Fuwairit Kitesurf Plajı'nda gerçekleşen GKA Serbest Stil Kitesurf Dünya Kupası'na.







Yarışma, erkeklerde dünyanın bir numarası Gianmaria Coccoluto ve kadınlarda Mikaili Sol da dahil olmak üzere dünyanın en iyi kitesurf sporcularını bu yarışmada bir araya getirdi.

Yarışmacıların hepsi ülkemizde Akyaka'daki kitesurf beach'imizde bu sporu deneyimlemişler ve bölgeyi çok sevmişler. "Akyaka gibi mi?" diye soruyorum "Katar'ın rüzgarı çok daha sert, dikkat et" diyorlar.







KÜLTÜREL KAZANIMLAR SAĞLADI

Katar bu kadar çok şey yapıyor ve "Neler oluyor?" diye soran birçok insan vardır eminim... Size kısaca Katar'ın tüm bu önemli organizasyonlarla neler hedeflediğini anlatmaya çalışayım... Mesela 2022 FIFA Dünya Kupası; ekonomik ve kültürel kazanımlar da sağlamış ülkeye... Katar'ın 2030 vizyonunun da bir parçası olan bu organizasyon ile ülkenin hem bölgedeki hem de dünyadaki imajını tazelediği ayrıca ekonomik anlamda da büyük kazanımlar elde ettiği belirtiliyor.

Katar resmi ajansı QNA'nın verilerine göre 2022 Dünya Kupası, ekonomik açıdan tarihindeki en büyük mali getiriyi elde etti. FIFA'nın geliri Rusya'da düzenlenen bir önceki turnuvaya kıyasla rekor kırarak 7.5 milyar dolara yükselmiş. Bunun çarpan etkisiyle Katar'ın gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyon turist çekmesi bekleniyor. Turnuvanın doğrudan finansal getirileri ise 8 milyar dolar olarak kaydedildi.







SYMI ADASI'NIN YILDIZI KATAR'DA

Symi Adası'na yolu düşen herkes tanır dünya tatlısı misafirperver Manos Magkos'u. Katar'da olduğunu Bella Hadid'in Katar'a gelişiyle öğrendim. Hiç durmadan eğlendiren saatlerce tabaklar kırdıran Manos bu kültürü, Doha'ya da taşımış. Türk ekibiyle gelmiş hatta, personelin bir çoğu ülkemizden, Türkçe şarkılar da söyleniyor arada. Manos eğlencesi tüm dünyayı sarsa ne depresyon kalır ne bir şey. Öyle pozitif bir dünya sunuyorlar ki hangi ülkede açsa bu yüzden Symi Adası'na yolu düşen herkes peşinden gidiyor "Sırada başka ülke var mı?" diye sordum. Yokmuş çünkü zaten "Symi, Türkiye ve Katar'a ancak yetişiyoruz" dediler ben yine de bir sürpriz bekliyorum.



SIRADA NELER VAR?

2023'te Katar'da gerçekleşecek diğer önemli uluslararası spor etkinlikleri arasında Beach Pro Tour voleybol finalleri, ATP ve WTA tenis turnuvaları, Katar MotoGP ve Katar Formula 1 Grand Prix yer alıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın açıklamasına göre, 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde organize eden Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için aday olmayı planlıyor.