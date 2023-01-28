Geçtiğimiz günlerde Beeple olarak tanınan sanatçı Mike Winkelmann'ın sosyal medyadaki isyan mesajı çıktı karşıma. Yüklediği sanat eseri sansürlenmiş ve hesabından silinmiş. Son dönemde birçok sanatçının başına gelen ciddi bir olay aslında bu. Beeple açıklamasında bu sitenin temelinde genel bir açıklık varken sıfır çıplaklık içeren bir sanat eserinin kaldırılmasına haklı bir isyanda bulunuyor. Picasso'nun Femmes a la Toilette adlı eseri de yapay zeka algoritmasının uygun görmemesi sonucu sansürlenmişti, ardından isyanlara kayıtsız kalmayıp özür dileyip eser geri yüklediler.







21. yüzyıl teknoloji çağında geleneksel sanatın dijital ortamda uğradığı sansür, gerçek bir paradoks örneği. Diğer yandan yapay zekanın, zekasına ne kadar güvenmeliyiz? Buradaki asıl dikkat çekilmesi gereken mesele tam da bu. Televizyonun RTÜK'ü var ise, sosyal medyanın da yapay zekası var ancak sanat ve sanatçının baş düşmanı. Sanatçılar bu durumu,"Sanatta, Taş Devri'nden bu yana çıplaklık var ve olmaya devam edecek" şeklinde yorumluyor. Aslında esas tuhaflık şurada; bu sansür herhangi bir sokaktaki bir sanat eserine yapılsa ortalık isyandan yıkılır, sosyal medyada yapılınca kimsenin sesi çıkmıyor.







Bu tarz sanat eserleri, tarih boyunca çeşitli kültürlerde ve sanat akımlarında yer almıştır. Örneğin, antik Yunan ve Roma sanatında, çıplak bedenler idealize edilmiş ve güzellik olarak tasvir edilmiştir. Rönesans döneminde, çıplak bedenlerin anatomisi detaylı olarak incelenmiştir. 19. yüzyılda çıplaklık, gerçekçi bir tasvir olarak kullanılmıştır. 20. yüzyılda ise çeşitli sanat akımları tarafından çıplaklık, sosyal veya politik bir mesaj olarak kullanılmıştır. Sosyal medya platformlarının nudity sanat eserlerini sansürleme konusunda zirve yaptıkları bu günlerde daha çok dava, gündem olacaktır.







SANATÇILAR İSYANDA

Sosyal mecralar bu sansüre ne diyor diye araştırdığımda; çok ciddi davalar üzerine, el yapımı sanat eserlerini sansürlemeyecek. Dijital sanat eserini kabul etmeyerek sansürleyebileceğini söyleyenin ise Meta gibi bir sosyal medya devi olması oldukça şaşırtıcı. 'Sanatçılar, sosyal medya platformlarının kurallarına uymak zorundadır' uyarısı da çok sert, sen hem sanata hem sanatçıya sansür uygula, sonra da benim kurallarıma uy de. Bana bu çağda hiç adil gelmiyor bu durum çünkü sanatçılar, sansürün kendilerinin ifade özgürlüklerini engelleyen bir şey olduğunu düşünüyor. Sanatçıların çalışmalarının birçok kişi tarafından görülmesi ve paylaşılması önemli, bu nedenle sansür, sanatçıların çalışmalarının daha geniş bir kitleye ulaşmasını engelliyor. Peki kimin umurunda derseniz, kimsenin, ancak birilerinin umurunda olsa iyi olur. Her konuda benim de bir sözüm olsun isyan çıkarayım diye hazır bekleyenlere buyurun benden bir konu!

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TEKNOLOJİ İLE SPOR BULUŞTU



Teknoloji ve spor gençliğin en önem verdiği iki konu ve ne mutlu ki iki bakanlığımız da şahane çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde teknoloji ile spor, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri'nde buluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor teknolojilerinde yenilikçiliğin önemine dikkat çekerek "Her alanda olduğu gibi sporda da teknoloji tabanlı girişimlerimize, yerli ve milli üretimimize özel bir ehemmiyet atfetmeliyiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TÜBİTAK BİGG Spor kapsamında yakında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya çıkacaklarının müjdesini verdi. Teknoloji ile sporun buluştuğu gecede, ilk 5'e girenler toplamda 1 milyon lira ödülü ile BİGG Spor kupasının sahibi oldu. 6-10'uncu sırada yer alan yarışmacılar mansiyon ödülü, 11-20'inci sıralarda yer alan yarışmacılar da teşekkür belgesi almaya hak kazandı.







GOLFÇÜLERE MÜJDE!

Golf Oyunu için Mobil Atış İzleme Teknolojisi ile ödül alan Ayşe Yılmaz, golfçülerin pratik kabiliyetlerini geliştirmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Aynı işletmeden Yiğit Sevin de projeyi şu sözlerle anlattı: "Mobil uygulamada cihazdan gelen veri hesaplanarak topun gerçek dünyada nereye düştüğü harita üzerinde ve video üzerinde görüntüleniyor. Böylece oyuncu kendi vuruş istatistiklerini görüyor. Dolayısıyla zayıf yönlerini ortaya çıkartıp bunlar üzerinde daha çok pratik yapabiliyor."