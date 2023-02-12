Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremin ardından gündemimiz sadece 'O bölge için ne yapabiliriz'i konuşmak, tartışmak. Bu, unutulacak türden bir yıkım değil, daha uzun bir süre bu şokla sallanıp duracağız. Verdiğimiz kayıpları, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen o insanları, bundan sonra ne yapacaklarını, nerede nasıl yaşayacaklarını düşünmemiz, gerçekten mesele edinmemiz gerek.

Öyle güzel bir milletiz ki, yardım konusunda birlik olup kenetlenmemiz herkese örnek olacak nitelikte ama sürdürülebilir olmamız gerek. Yerle bir olan psikolojilerin toparlanması, yaraların sarılması, her şeyin eskiye dönmesi ancak yardımlara başladığımız hızla aynı şekilde devam edersek mümkün.

Sanatçılar topluma örnek olmalı mı, olmamalı mı?







Böyle bir sorumlulukları var mı? Bu tartışma uzun yıllardır var. Buyurun en güzel cevabı işte bu depremde verdiler. Çağdaş sanat dünyası eserlerini bağışlamaya başladı.

Sanatçı Kübra Doğu 'Evsiz' adlı eserinin satışından elde edilecek geliri depremzedeler için kullanılmak üzere bağışlayacaklarını duyurdu. Ülkü Yılmaz da meşhur kalp şeklindeki eserlerinden birini depremzedeler için bağışlayacağını söyledi. Arda Büyük'ün Mor Zambaklar ve Otoportre eserleri de bağış için satışa çıktı.







Sanatçıların bu iyilik hareketi bir grup sanatçı ve sanat inisiyatifinin kurduğu sanatla dayanışma platformuna dönüştü. Platforma sanatçılar hızlıca eserini yükleyerek satışa çıkarıyor. 4 günde 300 sanatçıdan gelen eserlerin satışıyla 103 bin 450 TL değerinde bağış sağlanmış. Bravo çağdaş sanat dünyası.

Ne bu sanatçılar ne bu platformun girişimi asla unutulmaz. Koleksiyoner olmaya böyle anlamlı bir zamanda müthiş bir fayda sağlayarak başlamak için Sanatla Dayanışma platformunu ziyaret edin derim.







DEPREMZEDELER İÇİN FORMA MÜZAYEDESİ

Dünyaca ünlü futbolcular hem yaptıkları bağışla hem de formalarını satışa çıkararak elde edilecek geliri deprem bölgesine bağışlayarak yardımda bulunuyor. Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sosyal medya hesabından başlattığı kampanyaya dünyaca ünlü futbolcuların katılımı devam ediyor.







Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi de kampanyaya katılan isimlerden. Daha önce Lionel Messi'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vatandaşı Arjantinli futbolcu Paulo Dybala ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formaları yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarılmıştı. Kampanyaya katılan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata ve Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın formaları da deprem bölgesi için bağışlanacak. En son Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymar da destek verdi ve Neymar Jr imzalı forma açık artırmayla satışa sunuldu.

Açık artırmayla satılacak olan formalardan, elde edilecek gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Bu arada Barcelona futbol ve basketbol takımlarındaki sporculardan gelen formalar açık artırmaya çıkacak ve elde edilen gelir afet bölgesi için kullanılacak.







YO-YO MA TÜRKİYE İÇİN ÇALDI

Fransa'da doğup Amerika'da büyüyen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, ülkemizde yaşanan felakete kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı. Ahmet Adnan Saygun'un 'Partita' adlı eserini depremde hayatını kaybedenler için yorumlayan sanatçı, paylaşımına 'Türkiye ve Suriye'deki tüm arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu parça, umudunu yitirmeden hayat kurtarmaya çalışan herkes için' ifadelerini kaydetti. Var ol duyarlı Yo-yo Ma, iyi ki varsın.



ENKAZ BEBEK DEĞİL MUCİZE BEBEK ONLAR

Enkaza dönmüş binalardan kurtulan bebeklere, enkaz bebek yazanları görmek ne acı nasıl bir şuur kaybı. Onlar enkaz bebek değil, mucize bebekler, umudun adı onlar. Şu adlandırma utancıyla da karşı karşıya kalmayalım şöyle bir zamanda lütfen. O bebeklerin ailelerini düşünün bir de, onların yerine koyun kendinizi. Biraz empati ya, çok zor değil. Küçücük bedenleriyle enkaz altında saatlerce yaşam mücadelesi veren mucize bebekler onlar, enkaz bebek değiller. Tamam mı?