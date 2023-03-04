Sanat dünyasında sanatçı ve koleksiyonerler depremzedeler için müzayede düzenlemeye devam ediyor. Bu müzayedelerde satılan eserlerin gelirleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Kolektif bir bilinçle muazzam paralar toplandı ancak gelin görün ki bu işin de fırsatçıları çıktı. Sanat eserlerinin gerçek değerinden çok daha düşüğe satıldığını duyan fırsatçılar müzayedeleri takip ederek eserleri düşük fiyatlardan satın alıp ardından yüksek fiyata kendileri satışa çıkardı.







Bu hadiseyle beraber sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran diye sorulurken kendini zeki sanan koleksiyoncuların artırma şovuna şahit olmadık sadece, insanlık ayıbı, fırsatçılık, başkası adına utanma gibi kavramları tekrar tartışmaya başladık. Evet bu tür fırsatçılar, sanat piyasasında yaygın olarak bulunuyor ama hayır müzayedesi amacına aykırı girişimler varsa neden müzayede buna müdahale etmiyor? Bu sorunun çözümü için müzayedelerin daha iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Eserlerin gerçek değerlerinin belirlenmesi ve minimum satış fiyatlarının belirlenmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Ayrıca, müzayedelerin internet üzerinden yapıldığı günümüzde, fırsatçıların işlerini daha da kolaylaştırmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bir Ekrem Yalçındağ eserinin neredeyse yarı fiyatına satıldığını gördüm.







Neden, nasıl? Sanatçı depremzelerin ihtiyaçları karşılansın diye eserini bedelsiz veriyor, müzayede ucuza satıyor. Bu tür fırsatçıların varlığı, insanları hayal kırıklığına uğratabilir ve müzayedelerin gerçek amacının yerine getirilemediği düşüncesine neden olabilir. Her müzayede tabii ki böyle değil, burada müzayedeyi eserin minimum rakamını iyi belirmediği için eleştiriyorum, fırsatçı koleksiyonerlerin varlığı korkunç. Bu arada müzayedede satılmayan eser mimleniyormuş. Alıcı bulamayan eser için 'dul' tabiri kullanılıyormuş. Bu söylemler karşısında ayrıca paralize oluyorum. Sormak istiyorum, depremzedeler yararına düzenlenmiyor muydu bu müzayedeler, konu ne ara mimlenmeye, dulluğa geldi. Sanat simsarlığına yeni bir boyut gelmiş haberimiz yok, daha neler duyacağız neler göreceğiz.



DUBAİ SANAT DÜNYASINDAN TÜRKİYE'YE DESTEK!

Son günlerde sanat fuarları arasındaki duyarlılığı ve başarısıyla sempatimi kazanan Art Dubai 16. edisyonu sanatseverlerle buluştu.







Fuara 43 ülkeden 130'dan fazla galeri katıldı, bu yıl Türkiye'den ise 5 galeri katıldı. Yeni medya sanatçısı Refik Anadol da "Glacier Dreams" projesinin ilk fazını sundu.







Madinat Jumeirah'da yapılan fuarın bilet satışından elde edilen gelirin yarısının Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için bağışlanacak olması sanat dünyası adına örnek bir hareket. Keşke her sanat topluluğu bu konularda duyarlı olsa ve destek sunabilse.



SIFIR TOLERANS KLAVYE DELİKANLILARINI ÜZDÜ

Twitter çok faydalı bir o kadar gelecek adına umut vadeden ciddi bir devrim yaptı. Resmi olarak, tehdit, beddua, şiddeti övme ve kışkırtmayla ilgili sözlü şiddet politikası başlattıklarını duyurdu.







"Sıfır tolerans" politikasıyla, ihlal eden hesaplar askıya alınacak. Sözlü şiddetin olduğu yerde sağlıklı diyalogların olamayacağının vurgulandığı paylaşımda, "Şiddetin normalleştirilmesinin önüne geçmek ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için sözlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Twitter, hesabın tekrar açılması için de şiddet içerikli paylaşımların silinmesinin talep edileceğini vurguladı. Bu haber klavye delikanlılarını eminim üzmüştür, oturdukları yerden öfke saçarken bir kere daha düşünecekler artık.