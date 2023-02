Deprem acısıyla şoklanıp yeni bir bilinç düzeyine geçtik sanki. Deprem öncesi ve sonrası diye bir kavram var artık hayatımızda, hiçbir şey eskisi gibi değil ve her geçen gün normalleşmeyi, acı çekmemeyi dilerken daha da kötü oluyoruz. Psikoloji dünyası her gün bir sendromdan bahsediyor, post-travma sendromu deniyor. Örneğin akut stres bozukluğuymuş hafif kalıyor, öyle bir şey değil. Deprem sonrası psikolojimiz nasıl derken ruminasyon diye yeni bir kavramla tanıştık.

Neler atlattık, ne krizler gördük bunun da üstesinden geliriz elbette ama baş edilemeyen ruminasyon ne olacak? Zihnimizde sürekli aynı şey dönüyor, sürekli kötü düşünceler asla durmuyor durmuyor...







Şimdi ruminasyon ne dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle açıklayayım; aynı düşünceyi tekrar tekrar düşünme veya zihinde döndürme eğilimidir. Yani, bir olay veya düşünce sürekli olarak zihnimizde tekrarlanır ve bu durum kişinin zihinsel sağlığına zarar verebilir. Deprem sonrası yaşanan ruminasyon da bu şekilde oluyor. Deprem sırasında veya sonrasında yaşadığımız korku, panik, endişe ve travma gibi duygular, zihnimizde tekrarlanabilir ve bu da bizi rahatsız edebilir. Peki, deprem sonrası ruminasyonun üstesinden nasıl gelebiliriz? Araştırmalarıma göre deprem sonrası yaşanan ruminasyon normal bir durumdur. Kendinize zaman tanıyarak bu sürecin doğal bir parçası olduğunu kabul edin, diyor uzmanlar. Söylemesi kolay gel, bir de yaşayana sor diyorsunuz eminim. Zaman tanıyalım ama bu seferki çok başka. Bu zihnin sürekli acıyı tekrar etmesi takriben ne zaman geçer? Hayır bilelim ona göre bir zaman ayarlaması yapalım. Uzmanlar bir de konuşun diyor, deprem sonrası yaşanan duyguları ve düşünceleri bir arkadaşınızla veya terapistle konuşmak, ruminasyonu azaltabilir, diyorlar.

Konuşmak da gelmiyor insanın içinden acı sanki daha da büyüyor konuştukça. Kendinize iyi bakın diyorlar bir de inanın bakacak hal kalmadı. Bedenimizden ve zihnimizden böyle zamanlar için özür dileyip devam edelim niyetindeyim ben. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyumak, depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilirmiş. Deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların üstesinden gelmek için, kendinizi olumlu şeylere odaklamak önemlidir. Ben Oscar'lı filmlerinin hepsini bitirdim, yetmedi, evde her şeyin yerini değiştirdim. Kitaplık yeniden boşaltılıp yerleştirildi, yeni çiçekler alındı. Haberlere günde sadece bir kere bakmaya başladım. Geçecek bugünler, hep birlikte aşacağız, post travmayı da, ruminasyonu da öfkeye kapılmadan sakin sakin.







YURTLARDAKİ NOTLAR

Depremin ardından depremzedeler farklı şehirlerdeki yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Hatay'dan Konya'ya gelen ilk kafileyi odalarda bırakılan notlar karşıladı. Yurtlarda kalan öğrenciler, depremzedeler için boşalttıkları odalarında depremzedelerin ihtiyaç duyabilecekleri ihtiyaç malzemeleri temin edip bırakmışlar.







Öğrenciler, odalarda bıraktıkları ihtiyaç maddelerinin üzerine iliştirdikleri küçük notlarda ise depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletmişler. O odada kalmak zorunda olan bir depremzede için ne sıcak bir yardım çabası, ne düşünceli bir hareket bu, iyi ki varsınız güzel kalpli Z kuşağı...







ENKAZ ALTINDAKİ PROTEİN TOZUNUN TANITIMI

Başkası adına utandığımız, insanlığı sorguladığımız bir olayla daha karşı karşıyayız. Depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan bir vatandaş protein tozu içerek hayatta kaldığını açıklamıştı. Bu açıklamayı örnek gösteren bir kişinin sosyal medya hesabından protein tozu reklamı yapması, gören herkesi önce şoke etti sonra delirtti. Spor üzerine paylaşım yapan influencer'ın enkaz altında protein tozuyla hayatta kalan depremzedelere ithafen bir de ürün tanıtımı yapması tam bir akıl tutulması. Protein tozu hayat kurtarır linki vermek, buradan bir çıkar sağlamak, satılacak protein tozlarından yüzde almak vs. yine çağın utanç listesinin ilk sıralarında olabilecek nitelikte kişilik zafiyetleri. Spor hocasından ders almayı bırakıp, acil insanlık dersi alması gereken bir influencer kendisi sanki. Dilerim bir daha böyle utanç haberleri duymayalım.