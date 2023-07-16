2023 yaz mevsimi resmi olarak bu hafta geldi diyebiliriz. Çünkü ilk defa Ege'de dayanılmaz bir sıcaklık başladı. Herkes sıcaklarda ne yapacağına çözümler üretirken fırsatçılar da boş durmadı. En başta yazlıklarda 'Sıcakta çalışamam' diyen bahçıvanlar, 'Şapka, vantilatör ya da soğutucu kabul etmem, çifte maaş isterim' demeye başladı. 30 derece üzerinde çalışanlarına zam yapanlar da vardı.







Gerçekten çalışanı düşünmek anlamlı ama bahçıvan da bulamıyoruz. Peki bunu nasıl çözecek yazlıkçılar? Durumu olan çifte maaş verir, olmayan da robotla mı idare edecek? İşte tam olarak öyle oluyor. Çim biçme robotu varmış meğer. "Bahçıvana çifte maaş vereceğime 20 bine bahçe robotu alırım daha iyi" diyen birine tanık oldum.







Hemen evde dönüp duran temizlik robotları gibi mi diye araştırmaya koyuldum, daha bile güzeli bu çim biçen robot. Özetle Bodrum'da yazlıkçıların derdi çok sıcaklar, esmeyen hava, bahçedeki çimin uzunluğu, olmayan robotun gündemi, bahçıvan kaprisleri, yolların bozukluğu, çöpler ve inşaatlar; yani değişen bir şey yok.



MODA DEVLERİNİ RAHATSIZ EDEN YAMA DESTEĞİ

İsrafı önlemek adına yapılan her şeyi yakından takip etmeye çalışıyorum çünkü bu adım gezegenimizin geleceği adına büyük önem taşıyor. En son Avrupa ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Fransa'da elbise ve ayakkabısına yama yaptıranlara devletin destek vereceğini öğrendim. Hükümetin ekim ayından itibaren, tüketicileri eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını atıp yenilerini almak yerine tamir etmeye yönlendirmek için bir teşvik paketini hayata geçireceği açıklandı. Vatandaşlara giysi ve ayakkabılarını yenilemeleri için onarım başına 6 Euro (175 TL) ile 25 Euro (730 TL) arasında indirim uygulanacak.







Hükümetin kampanyayı 5 yıl finanse etmek için 154 milyon Euro (4.5 milyon TL) katkıda bulunacağı belirtildi. Fransa hükümetinin "Eskiyen giysilerinizi ve ayakkabılarınızı yeniletin, onarımda indirim yapalım" kampanyası, ülkenin en büyük sektörlerinden olan moda endüstrisinde rahatsızlığa neden oldu.

Fransız giyim endüstrisi için "israfçı" algısı yaratılabileceği uyarısında bulunuldu. Fransız moda endüstrisinin yönetim organı Haute Couture ve Moda Federasyonu'ndan Pascal Morand, yamalamayı teşvik paketinin lüks markalar üzerindeki olası etkisinden endişe duyduğunu dile getirdi. İş insanı ve siyasetçi Eric Pauget ise hükümetin 3 trilyon Euro borcu olduğu gerekçesiyle 'yama kampanyası'nı zor uygulayacağını öne sürdü. İsteyen moda devi rahatsız olsun bu muhteşem farkındalık yaratacak bir adım, tebrik ederim.







TERLİĞİNİN ALTINA ADIMI YAZ!

Sürekli aynı mesaj geliyor her yerden: 'Parmak arası terliğinin altına adımızı yazar mısın?' Belli ki "Çok geziyorsun, hayat sana güzel" diyen, hayatı sadece sosyal medyadan gördüğünden ibaret sanan insanların, yeni isteği tatilde olanların parmak arası terliğinin altına isimlerinin yazılması. Süper yaratıcı bir istek, herkes yazsın lütfen ki daha iyileri bunu talep edenlerin olsun. Belki insanların hayatlarını 24 saat takip etmekten böylelikle vazgeçerler. Bu da 2023 yazının dileği olsun.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada kişilerin kendi hayatlarıyla, gördükleri arasında sürekli kıyas yapmasından dolayı sosyal paylaşım sitelerinin gençleri kimlik krizine soktuğunun belirlendiğini söylüyor. Kim nasıl güzel yaşıyorsa yaşasın bırakalım artık. 21. yüzyılda hala kıskançlık, sanal casusluk konuşmayalım.