Bu haftanın en çok konuşulan olaylarından biri, Rodos adasındaki bir restoranda, garsonların denizdeki turistlere servis yapması ve işletmenin ceza almasıydı. İşletmenin bu durum karşısındaki açıklamaları kesinlikle bir kriz yönetimi nasıl olmalı sorusuna en iyi cevaptı. Bence tüm işletmelerin kendine buradan çıkaracak dersi olmalı ve de kriz yönetiminde onlar gibi davranılmalı.

Gelin açıklamaları inceleyelim... Düşünsenize ortada büyük tepki çekmiş bir olay var, işletme ceza alıyor ve işletme kalkıp "O garson iyi bahşiş almak için bunu yaptı, bu çocuğun maaşı 3 bin Euro" dedi.







Hatta durumu daha da kurtarmak için "Garsonun giydiği kıyafetler su geçirmezdi" bile denildi. Diğer yandan konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, "Bu görüntüler mide bulandırıcı. Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki, kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.







İsmini açıklamayan garson ise, "Böyle çalışmaktan hiç gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 Euro'ya kadar bahşiş alıyorum" şeklinde konuştu.

Kölelik söz konusu değil, kıyafetler su geçirmiyor, herkes mesleğinin gerektirdiğinin fazlasıyla yapıyor, peki ya neden bu olay tepki alıyor? Çünkü giderek insan hakları hiçe sayılıyor, vicdan yok oluyor, empati noksanlığı zirve yapıyor. Bizim ülkemizde neden olay olmuyor bu mesele, çünkü denize servis yapan garsonlar çok normal, hatta teknede garsona masaj yaptıranlar bile var. İnsan haklarıymış, kime şikayet edelim?



BODRUM'DA DEVRİM ERBİL MÜZESİ AÇILIYOR

Ressam Çiğdem Erbil ve Akın Ekici'nin 'Bodrum Buluşması' sergisi bu hafta açıldı. Sergide karşılaştığım Türk resminin ustalarından Devrim Erbil'in Bodrum'da açılacak müzesinin detaylarını da dinledim. Mandalina ağaçlarıyla dolu bir bahçeyle tamamlanan müze, Erbil'in Ortakent kasabasındaki stüdyosuna sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor.







Projenin temel amacı, sanatçının yağlıboya tablolarından halılara, mozaiklerden vitraylara ve daha fazlasına uzanan zengin üretimini kucaklayabilecek fiziksel bir alan sağlamak. Bölümlerin her biri ziyaretçilerin müzenin arazisinde ve bahçesinin serin, gölgeli alanında dolaşmaları için geniş alan yaratıyor.







Geçici sergileri ağırlayacak bir galeri, atölye, kafe ve kitabevinin de yer alacağı müzenin Bodrum'da bir buluşma yerine dönüşmesi amaçlanıyor. 1.357 metrekarelik alanıyla dikkat çeken iki katlı müze, sanatçının stüdyosunu da içeren 5 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Ne mutlu Bodrum yeni bir kültür sanat alanına daha kavuşacak, müzenin açılmasını merakla bekliyoruz.



YENİ PLATFORM GEÇİCİ BİR HEVES Mİ?

Popüler bir sosyal medya platformuna rakip olarak geliştirilen yeni uygulama, Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede kullanıcılara sunuldu. Uygulamanın birkaç saat içinde 10 milyon kullanıcıyı devirmesi şaşkınlık vericiydi.







Şimdi herkes bir süre popüler olup heves alınınca bırakılacak bir uygulama olacağını konuşuyor. Bana göre ise bir süre daha bu ilgi devam eder, sohbet odası formatındaki tarz iyi geldi kullanıcılara. Kim ne derse desin, yeni sosyal medya alternatifleri heyecan verici...