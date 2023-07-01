Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla Bodrum'un yaklaşık 190 bin olan nüfusu 1 milyonu aşmış. Bu rakama şaşırmamak gerek elbette, sadece karada değil bayram boyunca Bozburun, Selimiye, Bodrum hattında da teknelerin koltuk halatını bağlayacak yerleri yoktu. Teknelerin yer kavgaları, sahil güvenliğe yapılan ihbarlar, ağaçlara bağlanan halatlara yazılan cezalar derken yeni bir deniz gündemini sizinle paylaşmak istiyorum.







CEZA CAYDIRICI DEĞİL

Tekne bağlama kuralları ve cezaları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Örneğin Fransa ve İtalya koylarında bu tür bir ihlal durumunda, çevre koruma kanunlarına aykırı hareket ettiğinizden dolayı ciddi cezai yaptırımlar uygulanıyor. Peki ya bizim koylarımızda sahil güvenlik veya yerel denizcilik otoriteleri ağaçlara halat bağlayan tekneleri nasıl denetliyor?







6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14'üncü maddesi 'Ağaçlara koltuk halatı bağlamak yasaktır ve idari cezaya neden teşkil eder' diyor. Bu konudaki idari ceza 2021 yılı için alt sınır 697 TL., üst sınır 5.637 TL'dir. Geçtiğimiz yıllarda yangınlardan dolayı ağaçlara ne kadar üzülmüştük, şimdi de teknelerin ağaçlara zulmüne üzülmek istemiyoruz. Yeni bir krizle karşı karşıyayız ancak cezalar caydırıcı değil, sahil güvenliklere gelen ihbarlar ise hep aynı tekne isimlerine ait. Kim bilir kaçıncı cezaları; maksimum 5-6 bin ödeniyor, ardından ağaç kendilerininmiş gibi halatlarını bağlamaya devam ediyorlar. Özetle çevresel zararları kimse düşünmüyor. Sahil güvenlikler harika çalışıyor ama ağaçlar, bu cezaların az olmasından dolayı günden güne ölüyor.







İHBAR 1: YÜZEN EVLERİ KOYDAN ALIN!

Bodrum Cennet Koyu'nda koltuk halatını kimse bağlayamıyor, neden derseniz, burası herkesin yazlık ev olarak teknelerini kullandığı en güzel bölge... Aldığım bilgilere göre sahil güvenliğe gelen ihbarlardan en komiği; Cennet Koyu'yla ilgili. Açıkta teknesi duran bir kişi günde 5 kere bağırarak sahil güvenliği arıyor ve "Yüzen evleri bu koydan çıkartmazsanız gece tekne iplerini keseceğim" diye tehdit ediyormuş. Yer kavgasının deniz versiyonu tam olarak böyle oluyor demek. Güler misin ağlar mısın, bu ihbarlar güzel bir komedi filmine konu olur.



İHBAR 2: YÜKSEK SES MÜZİK

Denizlerdeki bir diğer gündem de açıkta demirlenen teknelerin sayılarının çok olmasından dolayı ortaya çıkan ses sorunu. Parti veren tekneler sürekli sahil güvenliğe şikayet ediliyor, cezası var mı derseniz yok ama komik savunmaları var: "Siz de katılın." Zekice bir savunma ama sahil güvenlik tabii ki bu teklifi kabul etmemiş. Ardından "Şehirde komşudan, denizin ortasında yan tekneden şikayet var, uzaya mı gidelim?" cevabına epey gülmüşler.







LAVANTA TARLALARI INFLUENCER'LARI BEKLİYOR

Bodrum'dan Muğla'nın meşhur bir köyüne keşif turları başladı. Menteşe Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde Koku Vadisi projesi kapsamında hayata geçirilen Lavanta Bahçesi meğer bayramın ikinci günü ziyarete açılmış. Menteşe'de kadın üreticilere 212 bin adet tıbbi aromatik bitki fidanının ücretsiz olarak dağıtıldığını öğrendim. Ne mutlu ki lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor. Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyormuş. Bölgeye Bodrum'dan arabayla 1,5 saatte ulaşılıyor. Bu yaz yapılacaklar listenize eklemenizi öneririm. Ayrıca köy influencerlara, kanaat önderlerine yeni bir destinasyon; gidip köy tanıtımına, kadın kooperatiflerine destek olsalar ne güzel olur.