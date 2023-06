Okulların kapanmasıyla beraber Bodrum sezonu bu hafta resmi olarak açılıyor. Bu yaz burada nasıl bir sezon geçecek herkes merak ediyor, benim düşüncem ise her ne kadar lahmacun ve pahalılık haberleriyle gündem olsa da Bodrum'a gelmekten kimse vazgeçmeyecektir.

Sezon sonunda bu konuda yanılacak mıyım, yoksa haklı mı çıkacağım, hep birlikte tekrar tartışırız. Şimdi sizi sıcağı sıcağına Bodrum'un yeni gündemiyle baş başa bırakmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada, "Çocuk kabul etmeyen restoran olur mu?" diye bir tartışma başlamıştı. Buna tepki gösteren de oldu, "Doğru karar" diyen de...







Çocuk almayan işletme sayısı çok fazla, evet ama çocuk almayan bir sanat sergisi hiç duydunuz mu? Çağdaş sanat eserlerine bakmaya gelen ünlü bir koleksiyoner kapıda çocuğuyla geldiği için çevriliyor ve içeriye çocukla giremezsiniz cevabını alıyor. "Sen benim çocuğumun kim olduğunu biliyor musun?"la başlayan diyalog "Ama içeri kedi köpek alıyorsunuz, benim çocuğumu almıyorsunuz"a kadar devam ediyor. Absürtlük, sergiye çocuk almama kararında kapıdaki tartışmadaki mekan. Bu arada reklam olmaması adına isim vermiyorum ama Bodrum'da meşhur bir kütüphanenin bahçesindeki sergilerden birinde yaşanıyor bu.







Peki böyle bir uygulama gerekli mi? Mekanda yüksek ses müzik çalıyordur, hayır, sergi, tütün ürünleri içiliyordur, ona da hayır. Alkollü bir mekandır sergi açılışı olsa da çocukların erişiminin olması istenmiyordur. Bu belki olabilir. Biz fikir yürütüyoruz şu an çünkü kapıdaki sadece çocuk almıyoruz kararımız var diyor. Bazı mekanların "Konsept gereği çocuk kabul etmiyoruz" demesi doğal bir tercih olabilir, Dünyada birçok yerde bunun örnekleri var.







HUKUK MÜCADELESİ BAŞLAR

Örneğin San Francisco'da bulunan Fisherman's Marina'nın ünlü restoranlarından Shake's Old Fisherman's Grotto, mekanın girişine bebek sahibi aileler için "Ağlayıp zırlayan çocuklar içeri alınmaz!" yazılı bir pankart astı. Ancak bizim ülkemizde şöyle bir durum var ki, restoranlara çocuk alınmıyor tartışmaları daha bitmemişken 'Sergilere ve plajlara çocuk alınmıyor'u anlamakta güçlük çekiyoruz. "Sadece yetişkin oteliyiz, otelimize 13 yaş altı çocuk konaklaması kabul edilmemektedir" diyen birçok otel var. Ama "Plaja çocuk kabul edilmemektedir" diyen plajların çoğalması, otel kadar anlaşılır bir durum değil.

Plaj orası, deniz herkesin denizi, biri sesten rahatsız oldu diye çocukların plaja girişini engellemek ne kadar doğru, tartışılır. Hukukçular bu konuda ''Müşteriler; bakanlığa, belediyeye, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ayrımcılık yapıldığına ilişkin şikayette bulunabilirler, idari para cezası uygulanır" diyor. Sanırım ilerleyen günlerde sergiye alınmayan çocukların ailelerinin ve plajda kapıda kalınca "köpek alıyorsunuz, çocuğumu almıyorsunuz" diyen ailelerin, yeni hukuk mücadelelerine şahit olacağız.