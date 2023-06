Türk milli sporcularımız her geçen gün adlarından başarıyla söz ettirip tüm dünyaya, "Ben de varım!" diyorlar. Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu da onlardan biri; yakın zamanda İtalya'da gururumuz oldu. Ben de Redbull Türkiye'nin davetiyle milli motosikletçinin Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağında gerçekleşen yarışlarını izlemek için İtalya'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'ndeydim. Motosiklet yarışlarını televizyondan izlemekle pistte izlemek çok farklı, klasik bir seyir keyfinin ötesine geçerek kalpleri daha hızla çarptırıyor.







Yarışa ikinci cepten başlayan Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Yarışa ilk sırada başlayan Ducati pilotu Alvaro Bautista ile arasında kıyasıya bir mücadele vardı. İşte o anlarda nefesler tutuluyordu. Motor yarışlarının hissettirdiği duygular sadece hayranlık ve heyecanla sınırlı değil, işin doğasındaki rekabet, izleyicilere de içinde bulundukları yarışın bir parçasıymış gibi hissettiriyor.







5 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Toprak'ın zaferini kutlamak için Türkiye'nin dört bir yanından İtalya'ya gelenler ve birçok yerde de Toprak yazılı Türk bayrakları vardı. Toprak'ı yarış öncesi garajında ziyaret ettiğimde ilk 5 yaşında motor kullandığını öğrendim. 16'sında pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olmuş. İspanya'da 2012'de yapılan MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 3 yıl önce bir yarışta Kenan Sofuoğlu'nun dikkatini çekmeyi başarmış ve artık o günden sonra Sofuoğlu ile çalışmaya başlamış. Yakın zamanda şahane de bir belgesel çekmişler beraber. Ben bir kez daha hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum; ne Razgatlıoğlu'nun başarısı ne de Sofuoğlu ile yollarının kesişmesi tesadüf değil, her şey olması gerektiği gibi gereken zamanda olmuş.







4 YAŞINDAKİ ZAYN, USTALARA KARŞI

5 KEZ Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde yola çıkan Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu şu an motor sporları dünyasında da ülkemizin adını en çok duyuran isimler. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli motosiklet yıldızlarının hikayesini merak ediyorsanız KNN54 Riders belgeselini izlemenizi öneririm. Toprak'ın Superbike, Deniz'in Moto3, Can ve Bahattin'in ise Supersport'ta devam eden yolculuğunun temelinde ise tek bir ortak isim var: Kenan Sofuoğlu. Ayrıca hepsi 54 numara ile yarışıyor, Sakarya'dan dolayı 54'ün önemli bir anlamı ve uğuru var yarışlarda. Kendi olanakları ile tüm dünyada tanınan bir motor sporları efsanesine dönüşen Kenan Sofuoğlu, kendisinden sonra gelecek yeteneklerin aynı zorlukları yaşamaması için kolları sıvamış ve Akyazı pistinde geleceğin Türk motor sporları yıldızlarına birçok imkan sağlamış. İnanılmaz güzel bir aile olmuşlar;







Bahattin'in yarışında Toprak ile Can yanına giderek destek veriyor, Toprak yarışa hazırlanırken garaja Bahattin geliyor. Ancak özel bir yetenek var ki hepsinden öte onu tanımanız gerekiyor, Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn. Eminim hepsini geçecek çünkü 1,5 yaşında başladı motosiklet ve araba kullanmaya. İnanılmaz bir çocuk, daha önce kimsenin böyle bir dehayla karşılaştığını düşünmüyorum. Zayn babası gibi motorcu mu olacak yoksa çılgın bir F1 pilotu mu olacak derseniz; bana göre sanki arabalara ilgisi daha çok. Geçtiğimiz günlerde de TIR kullandı, kullanmadığı hiçbir şey yok. 4 yaşında çılgın bir driftçi o. Benim gözümce Zayn bir yana, Kenan, Toprak, Can, Bahattin bir yana. Zayn hepsinin başarısını dörde katlayacak, demedi demeyin.