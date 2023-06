Bu yaz hepinizi plogger olmaya davet ediyorum, harf hatası hiç yok sakın merak etmeyin, bahsettiğim blogger'lık değil yeni yeni tüm dünyada gündem olmaya başlayan plogger'lık. Nedir bu dediğinizi duyar gibiyim, Plogger'lık, adını İngilizce 'jogging' (koşu yapmak) kelimesinden ve 'picking up' (toplamak) ifadesinden almıştır ve son yıllarda popülerlik kazanan çevre dostu bir spor aktivitesidir. Spor yaparken etrafa dikkat ederek çöpleri toplamak, hem fiziksel aktiviteyi artırırken hem de çevreye katkıda bulunmayı sağlıyor.







Bu şekilde, hem kendi sağlığımızı iyileştirirken hem de gezegenimizi koruma çabalarına destek vermiş oluruz. Plajlarda, parklarda, ormanlarda veya herhangi bir açık hava alanında yapılan plogger'lık sayesinde, çevremiz daha temiz ve daha güvenli bir yer haline gelir. İşte plogging hakkında bilmeniz gerekenlerin bir özeti: Plogging İsveç'te doğmuştur. Erik Ahlström adındaki bir kişinin çevre temizliği farkındalığıyla başladığı bu aktivite, hızla popülerlik kazanarak dünya geneline yayılmıştır. Gelin sizler de bu yaz plogger olun, Bodrum sahillerinde buluşalım, blogger'lık değil plogger'lık konuşulsun ne dersiniz?



EN ÇOK YAPAY ZEKA İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAK DİYENLER KİM?

O kadar çok gülüyorum ki yapay zeka çıktı işimiz elden gidiyor, öğrenilmiş kalıp cümlelerine. En çok yapay zeka işimizi elimizden alacak diyenler kim dersiniz. Psikolog bir arkadaşıma göre yaptıkları işe güvenmeyen, korkuyla yaşayan, her an gelip işimi biri elimden alacak diye bekleyenlermiş. Neyse ben onlara güzel bir haber vermek istiyorum. Yapay zekanın henüz tehdit etmediği meslekler varmış. Yapay Zeka Dünyaya Nasıl Hükmedecek? kitabının yazarı Martin Ford, "Öngörülebilir gelecekte göreceli olarak düşük riskli gözüken üç alan var" diyor.







Bunlardan ilki gerçekten yaratıcılık gerektiren işler: Bu işler, bazı şeyleri yeniden düzenlemek veya bir formüle dayalı çalışmak yerine yeni fikirlerle gelip yeni bir şey inşa etmek gereken işlerdir. Bu, bütün yaratıcı işlerin güvende olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, grafik tasarım veya görsel sanatlarla ilgili işler ilk olarak ortadan kalkabilecek olanlar. Ford, başka türden yaratıcı işlerin güvende olabileceğini ekliyor: "Bilim, tıp ve hukukta yaratıcı işler hâlâ güvende… İşi yeni yasal stratejiler veya iş stratejileri geliştirmek olan insanlara her zaman ihtiyaç olacak." Yaratıcı işlerin ardından güvende olan ikinci kategori ise bireyler arası ilişkilerin önemli olduğu hemşirelik, işletme danışmanlığı veya araştırmacı gazetecilik gibi işler.



SENARİSTLERİN GREVİNDE SON DURUM!

Bir süredir gündemde olan Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) grevi devam ediyor. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin (AMPTP) senaristlerle adil ücret ve daha iyi çalışma şartları gibi konularda anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle prodüksiyonu ertelenen en son proje The Batman: Part II oldu. Devam filminin çekimlerinin bu yıl kasım ayında Londra'da başlaması planlanmıştı ancak şimdi, çekimlerin 2024'ün mart ayında başlaması için planlar değiştirildi. 'The Batman 2' grevden etkilenen tek Batman projesi değil.







Colin Farrell'in canlandırdığı karaktere dayanan spin-off dizisi The Penguin'in mart ayında başlayan çekimleri de mayısın ikinci haftası itibariyle durduruldu. Çekimlerin ağustos ayında bitmesi gerekiyordu ancak bu şartlarda setin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde hep birlikte anlaşma sağlanacak mı yoksa sektör zarar görmeye devam mı edecek, bekleyip göreceğiz.