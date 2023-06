Sinema dünyasında uzun zamandır gerçek hayat hikayelerinin sömürüsüne şahit oluyorduk. Bu furya tam bitti derken bu kez hayatta olan kişilerin kendi filmlerinin yapımını sipariş etmeleri başladı. Herkes hayat hikayesinin ya filmini yaptırmak ya da kitabını yazdırmak istiyor çünkü herkese kendi hayat hikayesi filmlik ya da kitap olacak nitelikte geliyor. Objektif bir bakış açısı asla yok, herkesin hikayesi kendine göre muhteşem.







Bülent Ersoy'un bir süredir yapımcıları arayarak belgeselini yaptırmak istediğini duydum. Hatta şu an televizyonlarda reyting rekorları kıran dizilerin ünlü yapımcısı, kendisini kırmak istemediğini ancak böyle bir belgeselin izlenmeyeceğini söylemiş Bülent Ersoy'a... Diva buna bozulmuş ve yapımcı arayışına, filmini yapacak doğru kişiyi bulmaya devam etmiş. "Bergen" ve "Sevda Mecburi İstikamet" filmlerinin yapımcısı Orchestra Content sonunda Bülent Ersoy'un hayatını sinemaya uyarlamak için hazırlıklara başlamış.







Açıklamada "Türkiye'nin Divası, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy'un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak" yazıyor. Kişinin, kendi siparişini verdiği filmde bilinmedik özellikleri ne kadar ortaya çıkar gerçekten merak ediyorum. Bülent Ersoy, filmin her sahnesine karışacağı için ortaya övgü dolu sahnelerden başka bir sahne çekilmesine izin vermeyecektir. Müslüm ve Bergen müthiş zorlu hayatlarıyla izleyiciyi derinden etkileyerek o başarıya ulaştı. Ersoy'un hayatında nasıl diva olunur güzellemesinden başka bir şey beklemiyorum, umarım yanılırım.







O UYGULAMA NİYE YASAKLANIYOR?

Bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan TikTok, dünya çapında en popüler sosyal medya ağlarının başında geliyor. Özellikle gençler arasında çok popüler olan uygulama, bazı ülkelerde yasaklanmasıyla gündemde. Amerika bir süredir uygulamayı eleştirel bir gözle izliyor. Başkan Joe Biden, hükümet çalışanlarının resmî cihazlarda uygulamayı kullanmasını yasakladı. Platformun Amerika Birleşik Devletleri genelinde tümden yasaklanmasına dair hukuki altyapı oluşturma çalışmaları da devam ediyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, 2024 yılından itibaren bu eyalette uygulamayı indirmek ve mobil aygıtlara yüklemek tümüyle yasaklanabilir.







GÜVENLİK YETERSİZ

Kanada: Uygulamayı resmi devlet hizmetine mahsus cihazlarda engelleyen Batılı devletler arasına katılan ikinci Amerika kıtası ülkesi. Şubat ayı sonunda getirilen yasaklamaya gerekçe olarak, video uygulamasının telefonun içeriğine geniş çaplı erişim hakkına sahip olması gösterildi. Almanya'da da durum farklı değil. Federal hükümetin, resmi cep telefonlarında uygulamanın kullanılmamasına ilişkin prensipte bir yasak kararı henüz bulunmuyor. Ancak uygulama, devlet görevlilerine tahsis edilen cihazlarda yüklü değil. Sonradan indirilmesi de engellenmiş durumda.

Avusturya: Ülkede tüm kamu çalışanlarının resmi cep telefonlarında bulundurulması ve kullanılması yasak.

Fransa: Paris yönetimi, yasaklar konusunda en radikal olanların başında geliyor. Sadece bu uygulama değil, diğer sosyal medya ağları, film ve dizi portalları ve meşhur bir oyun da resmî hizmete tahsis edilen mobil cihazlarda engellendi. Gerekçe olarak yetersiz güvenlik ve veri korumaya dair endişeler gösterildi.

Casusluk ve güvenlik endişeleri konusunda haklılar mı bence sonuna kadar haklılar. Bakalım bizim ülkemizde ne zaman nasıl bir yasakla gündem olacak, hep beraber bekleyip görelim.