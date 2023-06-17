Sanat dünyasının kalbi bu hafta Basel'de atıyor. Paris, Miami Beach, Hong Kong'tan sonra Art Basel, hafta sonu sanatseverlere tüm dünyada en çok konuşulacak eserlerin ön gösterimini gerçekleştirdi. Eserler yine ilk günden çok yüksek rakamlara satıldı, yine sosyal mesaj veren eserler ve deneyim yaşatan enstalasyonlar konuşuldu ama asıl önemli konu kripto sanatı oldu. Art Basel'de alım satım yapan herkesin dijital cüzdanlarını kapatması en çok konuşulan konulardan biriydi çünkü fuarın bir dönem yıldızı olan kripto sanattan eser yoktu.







KRİPTO PİYASASI ÇÖKTÜ

2021'de sahneye çıkan NFT tabanlı sanat, bu yıl 284 katılımcının birkaçı dışında stantlarda yoktu. Ve bir zamanlar sanat dünyasının kripto para biriminin sevgilisi olan Tezos da İsviçre fuarında resmi bir ortak olarak yoktu. Daha önce bu fuara NFT tabanlı eserler getirmiş olan bir galeri direktörü, "Öğrendiğimiz şey, bir sanat fuarının bir NFT'yi piyasaya sürmek için en iyi yer olması gerekmediğidir" dedi.







2021'de Kenny Schachter, NFTism adlı özel bir projeyle Art Basel için NFT tabanlı sanatın çıkışını yapmış ve standı meraklı, kafası karışmış ve heyecanlı izleyicilerle doldurmuştu. Schachter bu yıl, kripto sanatının fuar alanındaki ani eksikliğine şaşırmadığını söyledi. Bazı arkadaşlarıyla fuarın avlusunda otururken, "Kripto piyasası çöktü, bu yüzden buradaki kimse bununla bir şey yapmak istemiyor" dedi.







Geçen yıl Jeff Koons'un ilk NFT projesi Jeff Koons: Moon Phases'i sunan iki galeri dahil olmak üzere, kripto alanına hızlı bir şekilde giriş yapan galeriler bu yıl ara verdi. Şimdi, her ikisi de kripto alanında çalışmaya devam ediyor, ancak fuarın dışındaki başka alanlarda.

Art Basel stantlarında tablolar, heykeller ve sanat tarihi klasikleri ağırlıkta olsa da birçok kişi kripto sanatının geri döneceğine dair inancını koruyor, hatta bu konuda bahse bile giriyor.



KEVİN SPACEY KARİYERİNİN FİNALİNDE

Karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyleyen Kevin Spacey, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı" demiş. 'House of Cards' dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de oyuncu halen Londra'da beş cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor. Bir değil, iki değil, birçok taciz davası var, tesadüf olamaz üzeri örtülen, utanç duyulacak Spacey hareketleri.







Kevin Spacey taciz ederken sorun yoktu da medya haber yapınca mı canavar oldu acaba? Spacey, özür dilemeyi bilmemekle beraber kariyerinin finaline doğru yaklaştı. Popülerliği kaybetme bunalımıyla beraber şuursuz da açıklamalar yapıyor. Keşke dediği gibi kendisi masum basın canavar olsa, kendisi kimseyi taciz etmese, o mağdurlar travmasız huzur içinde yaşasa, keşke...



ALKIŞLAR GÖZ KIRP PROJESİ'NE

Okullarda girişimcilik kültürünün gelişmesini, araştıran ve üreten gençlere destek olunmasını amaçlayan projeler çok kıymetli. 'TOBB Projektör' de onlardan biri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'nun, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirdiği projesinin kazananları, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen törenle belli olmuş.







613 proje arasından birinci seçilen proje; Pertevniyal Lisesi'nin; iletişimini konuşarak veya vücut hareketleri ile sağlayamayan felçli bireylerin, göz kırpma davranışıyla uyumlu gözlük tasarımı sayesinde isteklerini ifade etmesine olanak sağlayan 'Göz Kırp' isimli projesi olmuş. Nice yaratıcı projeleri duymak dileğiyle...