Hiçbirimizin unutamayacağı bir olaydı, İngiltere'deki Southampton limanından kalkıp ABD'nin New York kentine ilk seferini yapan yolcu gemisi Titanik, 14 Nisan 1912'de 125 metre uzunluğa inen bu buzdağına çarpmıştı. New York'ta bu gemiden çıkan eşyalardan oluşan sergiye gittiğimde, hayatımda ilk defa yaşanan acı olayların üzerine yapılan sergilere bir daha gitmeme kararı almıştım. Titanik laneti böyle bir şey miydi bilmiyorum, sergi her detayıyla üzmekle kalmıyor, ölümü hatırlatıyordu.







LANETİ BİTMİYOR

Titanik batığına yapılan gezilerden görüntüler de vardı sergide. Haliyle 'Bu batığa dalmak ister misin?' sohbeti başlamıştı ziyaretçiler arasında, benim ilk cevabım "Heyecan verici ama yapamam" olmuştu.

Gerçekten de Titanik laneti yıllar geçse de bitmiyor. Sahi siz görmek ister miydiniz Titanik batığını?

Herkes bu hafta ise beş kişinin 250'şer bin dolar vererek (5,8 milyon lira) Atlas Okyanusu'ndaki Titanik enkazına sefer düzenleyen tur şirketiyle çıktıkları ölüm yolculuğuyla sarsıldı. Bu batığı görme uğruna ölmek bana çok fazla geliyor, ruhum daralıyor, nefesim kesiliyor. Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu kayıp denizaltıda, havacılık sektöründe hizmet veren bir şirketin sahibi Britanyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.







Bu arada ilginç bir detay da Kayıp Titanik denizaltısında yer alan isimlerden Stockton Rush'un eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olması. Lanet gitmiyor bu ailenin üzerinden... Olayın üzerine Titanik enkazını ziyaret etmenin riskleri başlığı altında birçok makaleyi okudum. "Tehlikeli" diyor birçoğu, kimisi de "Tehlike yok" diyor... Dip akıntısı vurgusu yapılıyor, basınç çok fazla, okyanus tabanındaki tortu ve çamur akıntının gücü hakkında fikir veriyor.







Daha önce bu yolculuğa gidenlerin yorumlarına baktım. Bir televizyoncu "Dibe indiğinizde nerede olduğunuzu gerçekten bilmiyorsunuz. Titanik'in orada bir yerde olduğunu bilerek okyanusun dibinde körü körüne çırpındık" diyordu. Bu maceraya çıkmadan önce bu makaleler okunsaydı yine de çıkarlar mıydı?

Bir diğer detay da uzunluğu 6,4 metre civarındaki denizaltı, alan darlığı ve sınırlı gıda stokunun yanında yetersiz teknolojik ekipman nedeniyle uzmanlarca 'ilkel' olarak tanımlanıyor ve uzun süre su altında kalmak için uygun olmadığı ifade ediliyor.

Felaket bir olay, kan dondurucu, anlaşılır gibi değil. Her ne desek de gidenleri geri getirmeyecek. Enkaza dalma seferleri kapatılsın lütfen.