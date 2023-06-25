Her yıl bu zamanlarda yaz sezonunun yeni trendlerinden bahsediyoruz. Plaj modası, trend mekanlar, festivaller ve deniz üzerindeki yeni yüzen oyuncaklar belki de uçaklar. Yanlış okumadınız geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir deniz uçağıyla beraber denizin ortasında wakeboard yapıldı. Denizin üstünde harikalar yaratan bir eğitmen ve küçük çaplı bir fenomen Süleyman Atlı'dan başkası değil uçakla beraber bu şovu yapan.







ŞOV GEREĞİ

Denizlerde hakimiyeti ve çılgınlıkları ile bilinen bir sporcu kendisi. Görenler genelde "Board üzerinde bu adam takım elbisesi ile ne yapıyor?" diyor ama bu şovunun bir parçası. Böyle günlük bir iş yapıyormuş gibi wakeboard'un üstünde duruyor olması inanılmaz. Yaptığı her paylaşımla çıtayı da çok yükseklere çıkarıyor.







Bir gün uçakla beraber, diğer gün alışveriş torbalarıyla board'un üzerinde, en son denizin üzerinde mangal yaptığını bile gördü bu gözler. Bu yaz bizi Süleyman Atlı'nın şovları dışında neler bekliyor? diye araştırma yaptığımda inanılmaz bir wing foil furyası başladığını gördüm. Wing foil elde tutulan şişme bir kanat aracılığıyla rüzgarın gücünü kullanırken foilboard'un üzerinde denizin üzerinde süzüldüğünüz bir tutku.







Sörf sporunda yeni bir boyut ve sınırsız adrenalin. Elbette ilk başta aldığınız dersler çok kolay değil. Su sporlarının geleceği olarak gösteriliyor hydrofoil suyun üzerinde zahmetsizce hareket etmenizi sağlıyor. Kanatın kullanımını (wing) öğrendikten sonra foilboard eğitimlerine başlayacaksınız, tek derdinizin uçmak ve rüzgar olduğu bir hayat inanın mükemmel.







BODRUM'DA GARSON MAAŞLARI 50 BİN'E YAKLAŞMIŞ

Yıllardır Bodrum'da balıkçısı olan Kahraman Korkmaz ile konuştuğumda aylardır Bodrum'da yaşanan personel sıkıntısından bahsetti. İş görüşmesine gelen herkesin maaş beklentisi 40-50 bin civarıymış. Akıl alır gibi değil, tip dahil değil yanlış anlaşılmasın, tiple beraber 70-80 bini bulan bir kariyer hayal ediyorlar belli ki. Başka bir işletmeciyle konuşuyorum o da, "Personel yok İstanbul'dan getirttik mecbur" diyor. Evlerde çalışan kadınların ücretleri de 25-30 bin liraları bulmuş. Hangi sektör bu derece yüksek zamlar yapıyor merak konusu. Birçok çalışan, kendilerinin piyasa değerlerinin farkında olabilir ve bu değere uygun bir maaş talep edebilir ama sanki 50 bin de biraz abartı. Özetle çalışan kadın bulamayanlar ve garson bulamama krizleri de bu yazın gündemlerinden biri. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler duyacağız.



'ARTİSTİK INTEGRITY': 150 SANATÇIDAN 500 ESER

Bodrum'da merakla beklenen projelerden biri de 29 Haziran itibariyle hayata geçiyor. Caresse Art'ın vizyoner projesinin sanat yönetimini yönetimini üstlenen Elçin Sümer çok güzel bir seçki hazırlamış. 'Artistik Integrity' temasıyla 150 sanatçının, toplamda 500'den fazla eserinin sergileneceği ve sezon boyunca birçok sanatsal etkinliğe yer verilecek bir sanat şöleni olarak kurgulandı. Sanat deneyimleri, yaz aylarında özellikle çekici bir sosyal buluşma oluşturuyor.