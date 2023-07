New York'lu en sevdiğim sanatçılardan Daniel Arsham'ın meşhur geleceğe dönüş arabası Bodrum'a geldi. 2021 yılında Miami Art Basel'de, Bodrum'a gelen arabanın başka bir versiyonu 500 bin dolara satılmıştı. Hatta iki yıl önce bu köşede "Fuarın yıldızı bu arabaydı" diye yazmıştım. Yıllar geçiyor, yıldızlar değişmiyor, bu yaz sezonunun da yıldızı bu araba.

Peki bu meşhur eser Bodrum'a nasıl geldi? Fransız Perrotin Gallery ve Bodrum Loft'un 'French Delights' sergisi sebebiyle geldi. Sergi dün şahane bir açılış yaparken en büyük ilgiyi dediğim gibi serginin yıldızı Arsham'ın heykel arabası gördü.







Daniel Arsham, çocukluğundan beri genel olarak arabalara hayran bir sanatçı birçok marka iş birliği yapmak için peşinde. Bu araba ilgili söylediği "1970'lerden veya 1990'lardan mükemmel bir şekilde restore edilmiş bir arabaya binebilirsiniz ve o dönemlerde araba sürmenin nasıl bir his olduğuna dair çok içgüdüsel bir his var" açıklaması çok hoşuma gitti. Geleceğe dönüş eseri tam da bize böyle hissi hatırlatıyor.

O dönemde olsaydık ne yapardık mesela bilmiyoruz. Bu arabaya bakıyoruz, dokunuyoruz, üzerine konuşup tartışıyoruz ama o dönemde sürmediğimiz araba için sadece bir içgüdüsel hissimiz var. Arsham'ın işinin buralara gelmesi gerçekten hiç kolay değil, o yüzden emeği geçen herkesi kutluyorum. Sadece Bodrum için değil ülke adına büyük bir vizyon bu sergi.







EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Perrotin'in Bodrum'a gelmesi, şehre uluslararası bir sanat aurası katıyor. Öte yandan Dünyaca ünlü sanat eserlerinin Bodrum'da sergilenmesi, şehri sanat turizmi açısından cazip hale getiriyor. Eminim yerli ve yabancı turistler, sanat galerisi ziyaretleriyle Bodrum'u keşfetmek isteyeceklerdir. Bu durum, buradaki turizm hareketliliğinin artmasına, otel, restoran ve diğer turizm işletmelerinin ekonomik gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Artsa Danışmanlık'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide Daniel Arsham'ın eserinin yanı sıra 11 sanatçının daha 17 farklı eseri yer alıyor.

Eylül ayına dek sürecek French Delights sergisi; sanatseverlere, Bodrum Loft'un modern mimarisi ve eşsiz atmosferinde uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunuyor.







OSMANLI'NIN KURULUŞUNA TANIKLIK ETMEK...

Bodrum'dan güzel haberler verirken, İstanbul'da olanlar için de heyecanlı bir önerim olacak. Yapılacaklar listenize önünüzdeki üç-beş güne 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman' ve 'Destan' gibi önemli projelere ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları'nın ziyaretini ekleyin. Nasıl olacak demeyin çünkü uzun zamandır beklenen olay gerçekleşmiş ve plato tarih severlerin ziyaretine açılmış. Hatta Türk dünyasının en önemli seslerinden Arslanbek Sultanbekov bugün Bozdağ Film Platoları'nda olacak. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören platolar, ziyaretçilerini Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürerek keyifli bir deneyim sunmayı, unutulmaz bir macera yaşatmayı hedefliyor.

Ziyaretçiler; Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı Kayı Obası'nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'teki dükkanları ve dekorları gezebiliyor. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor. Yenişehir'in ve Söğüt'ün büyülü sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimliyor. Dizinin hayranları bunun yanında Osman Bey'in Konağı'nda eski Türk aile yaşantısının izlerini görüp, obada ve platonun belirli noktalarında kostüm ve aksesuarlarla fotoğraf çektirebiliyor, usta at binicileri eşliğinde atlı gezintilere çıkabiliyor. Ziyaret saatleri haftanın her günü 10.00-20.00 arası olacak.