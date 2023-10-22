Sanat özellikle böyle dönemlerde isyanın en etkili ifade aracı. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen grafik sanatçıları, Filistinİsrail çatışmalarında yaşanan haksızlıklara, acılara ve insanlık dramına karşı tepkilerini, isyanlarını sanatları aracılığıyla dile getirdi. Öyle güzel ki karikatürler, çizimler ve illüstrasyonlar, sanatçıların duygusal derinliklerini, düşünsel çatışmalarını ve isyanlarını yansıtan farkındalığı yüksek işleri ortaya çıkarmış.







İZ BIRAKAN İŞLER

Bu sanatçılar, sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda toplumun vicdanında da bir iz bırakarak, Filistin'e duyulan destek mesajlarını sosyal medyada yankılandırdılar. Görsel direnişleriyle sanatçılar, sadece eserleri değil, insanlığın kolektif bilincini de renklendiriyor, dikkatleri çekiyor ve umut ışığıyla dolu bir geleceğe olan inancı pekiştiriyorlar. Bu, sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda insanlık hikayesinin çağdaş bir isyanıdır. En beğendiklerim arasında Fuad Alymani var, ceset parçalarını elindeki torbada taşıyan bir baba ile kucağında çocuğu yatan bir babanın illüstrasyonunu sayfasına taşıdı. African Stream, Mohammad Zaza, Havadisbey, Mahmoud abu daghash ve Cockyfurky gibi pek çok hesapta da görseller eşliğinde Filistin'e destek mesajı içeren paylaşımlar yapıldı.







İyilikhane Çocuk Derneği'nin Instagram hesabında paylaşılan Merve Çirişoğlu'nun çizdiği illüstrasyon, kağıttan bir gemide bombalanan Filistin'i izleyen çocuğu, kedi ve kuş ile Filistin bayrağını temsil eden karpuz dilimiyle birleştiriyor. Çalışma, yüzlerce, binlerce Filistinli çocuğun yaşadığı dramı ve zorlukları vurgulayarak insanları duyarlılığa davet ediyor. Umuda Koşanlar Derneği'nin hesabında paylaşılan Hilal Nur Eren'in Filistin haritasını karpuz dilimi deseniyle çizdiği görsel, özgürlüğe duyulan özlemi ve umudu simgeliyor. "Yeniden özgür olana dek..." mesajıyla paylaşılan bu çalışma, Filistin halkının direncini ve özgürlük özlemini dile getiriyor. Grafik sanatçıları, barışın gelmesini dile getiren eserlerle de dikkat çekiyor. Uçaktan atılan bombaların, özgürlüğü simgeleyen kuşa dönüştüğü karikatür veya İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı'na bağlı kuşun barışı simgeleyen zeytin dalına ulaşamamasını tasvir eden illüstrasyon gibi eserler, barışın gücünü vurguluyor.



'FİLİSTİN MELEKLERİNE...''

Cloudofmoods hesabının gönderisinde "Filistin Meleklerine... Artık ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum." notuyla, gülen Filistinli çocukların kırmızı balonlara tutunarak gökyüzüne uçtuğu bir illüstrasyon serisi paylaşıldı. Barış vurgusu yapılan gönderinin açıklamasında, "Mücadele bitmedi. Eviniz özgürlüğe kavuşacak. İnanç her zaman kazanacak ve Filistin kazanacak" ifadesi yer aldı.







Sanırım en etkilendiğim iş de bu oldu ve iyi ki böyle güzel sanatçılarımız var dedirtti. Sanat, tarih boyunca toplumsal olaylara duyarlılığıyla biliniyor. İyi ki de biliniyor, grafik sanatçıları, eserleri aracılığıyla savaşın yıkıcı etkilerini anlatarak, Filistin'e destek oluyor ve barışa olan özlemlerini dile getirdi bu kez. Bu eserler, sadece bir sanat örneği olmanın ötesinde, insanlığa duyulan bir çağrıdır.



YÜZYILIN UTANCI

Filistin'e destek içeren paylaşımlar, sosyal medya platformları tarafından sansürlenme riskiyle karşı karşıya. Bazı paylaşımlarda harflerin yıldızlarla sansürlenmesi akıl alır gibi değil. Sosyal medyada İsrail'e destek serbest, Filistin'e desteğe sansürü görmek 21. yüzyılın yine utancı oldu. Sanatçı Ayşe Şeref yıkılan binaların altında kalan bir Filistinli çocuğun elindeki ekmek parçasını kaldırdığı çizimi takipçileriyle paylaştı. Dünyanın birçok yerinden Müslüman kadınların paylaşımlarına yer veren Eternal Passenger'ın hesabında 4 görsellik bir seri paylaşıldı. Gönderide, Filistin'de bombalama sonucu yıkılmış bina enkazlarının ve insanların fotoğrafları üzerine sağlam binalar, bakkal dükkanları, çiçekler ve cami gibi çizimlerin eklendiği görseller yer aldı.