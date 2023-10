Yeni medya sanatçıları, geleneksel sınırları zorlayarak dijital platformlarda benzersiz eserler ortaya koyuyorlar. Bu evrimin en son örneği, New York'taki LUME Studios'ta gerçekleştirilen 'In Between Spaces' sergisinde, Türk sanatçıları Alkan Avcıoğlu ve Gizem Avcıoğlu'nun etkileyici video çalışmalarını izledim. Dikkatimi çeken iki eserin başarılı Türk sanatçıların olması tesadüf değil. Alkan Avcıoğlu'nun 'Gösteri' isimli eseri, kentsel yalnızlık üzerine post-sinemasal bir bakış sunuyor.







Guy Debord'un kavramlarından ilham alarak toplumsal eleştiriyi modern bir sanat formuna dönüştürdüğünü öğreniyorum. Alkan'ın David Lynch ve Kenneth Anger'in etkilerini taşıyan soyut performans estetiği, izleyiciyi sorgulamaya çağırıyor. Avcıoğlu'nun eseri, yapay zekâ üretimi görsellerle günümüz dünyasındaki sosyal dinamikleri sorguluyor. Avcıoğlu'nun eserleri ise kentsel yalnızlık ve yabancılaşma temalarını postsinemasal bir bakış açısıyla ele alıyor.







Videolarında trafik ve neon ışıklarıyla dolup taşan şehir atmosferinde dolaşan karakterleri izleyiciyle buluşturarak, kolektif bir kaybolma duygusu yaratıyor. Yapay zeka ile üretilen müzikleri ve seslendirmesiyle eserlerini kişisel dokunuşla birleştirip benzersiz bir deneyim yaşamamıza sebep oldu. Alkan ve Gizem Avcıoğlu, ayrı ayrı koleksiyonlarıyla dünyanın dört bir yanında sergileniyor. Sanat dünyasına kattıkları yeni bakış açıları ve yapay zekâ ile ortaya koydukları eserler, geleceğin sanat anlayışını belirlemede önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

***

DEPREM BÖLGESİNDE DEV SANAT ESERİ



En sevdiğim sanatçılardan, doğayı etkilemeden insanları etkilemek mottosuyla çalışmalarını sürdüren Fransız Land Artist Saype şu günlerde Türkiye'de harika bir proje üzerine çalışıyor. Gün gün yaptıklarını paylaşan sanatçıyı uzaktan takip ederken acayip duygulanıyorum. Fransız sanatçı bu kez, yardımlaşmayı simgelemek amacıyla dünyanın farklı noktalarına çizdiği iç içe geçen tokalaşmış elleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da yıkıntılar arasında resmediyor.







Çim ve toprak üzerine freskler çizen, tebeşir ve kömürden yapılan bir boyanın mucidi olarak da bilinen Saype, sembolik şekilde dünyanın en büyük insan zincirini oluşturmayı amaçladığı projesi çerçevesinde 19. durağı Hatay'da çizimlere başladı. İki yardımcısıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki enkaz alanına iç içe geçen tokalaşmış elleri çizen Saype, İsviçre Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkat çekmek isteyen 34 yaşındaki sanatçı, daha önce İstanbul'un da arasında bulunduğu 18 noktada gerçekleştirdiği Duvarların Ötesi'nde (Beyond Walls) isimli projesi kapsamında kente geldi. Bizim Saype gibi deprem bölgesine umudu ve yardımlaşmayı simgeleyecek kişilere ve işlere ihtiyacımız var.