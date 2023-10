New York'ta herkes mutlu, herkes gülümsüyor, her şey ne kadar da kusursuz öyle değil mi? Uzaktan öyle, yakından da öyle, ancak siz öyle sanın. Durum bambaşka burada, hatta yeni bir depresyon yükselişte şehirde şu günlerde. Bence bizim ülkemizde de bir araştırma yapılsa, özellikle şehir insanının yüzde 50'si gibi ciddi bir oran böyle çıkabilir.

Vakanın adı çok sempatik; gülümseyen depresyon. "Kan kusup kızılcık şerbeti içtim" diyenler bunlar. Dışarıdan bakınca muazzam kariyerleri, ideal evlilikleri ya da sevgilileri var, maddi durumları çok iyi ama gülümseyen depresyondalar. Hiçbir şeyden zevk almıyorlar. "Yahu rahat mı batıyor size bir dert yok ortada, müthiş bir şehrin keyfini çıkarın, yaşayın hayatı, şükredin" diyorum. Yok şehrin açmazı bu, yoruyor, tükeniyorsun. Her şey mükemmel ama mutsuzluk hakim.









Bu konuda terapi alan bir borsacıyla görüşüyorum. Wall Street'te çalışıyor, acayip paralar yönetiyor, yaşadığı hayat şaşalı, herkesin imrendiği türden. Ama o iş çıkışı terapide, terapi sonrası da kahkahalarla eğlencede... "Başkaları tarafından kabul görmemek, terk edilmek, baskı altında kalmak, stresli yaşam olayları ve toplumsal işlevselliğin bozulması gibi sebepler gülümseyen depresyona neden oluyormuş" diyor. Günümüzde milyonlarca kişi depresyondan mustarip şekilde hayatına devam ediyor. Hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren bu rahatsızlığın bir de 'gülümseyen'i var işte. Yani kişi sosyal ortamda çok neşeli ve mutluyken, tek başına kaldığında dünyası başına yıkılmış gibi oluyor. Özellikle büyük şehirlerde, herkesin göz önünde, neşeli ve başarılı göründüğü bir ortamda, birçok insan gizli bir depresyonla mücadele ediyor. Paradoksal durumu en iyi depresyonun adı açıklıyor gerçekten. Bir diğer adı da atipik depresyonmuş. Atipik depresyon, kadınlarda beş kat daha sık rastlanan bir durummuş. Bir terapistin ifadesine göre, bu depresyon türü, diğer depresyon türlerine göre daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir ve mevsimsel depresyonlarla daha sık ilişkilendirilebilir. Gülümseyen depresyon, yüzeydeki gülücüklerin ardındaki gerçek duyguların anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Toplumda bu konuda farkındalık yaratmak, destek sistemlerini güçlendirmek ve mental sağlığı önemsemek, bu görünmeyen mücadeleyle başa çıkmak için kritik adım. Aman mental sağlığa dikkat edin ve her gülümseyeni çok mutlu sanmayın.



MÜZEYYEN SENAR TİMES MEYDANI'NA ÇIKACAK

Cumhurıyetin Diva'sı Müzeyyen Senar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla müzik dünyasında cinsiyet eşitliğini hedefleyen girişim Equal'ın Türkiye'deki ekim ayı elçisi seçildi. Senar'ın seçilecek fotoğrafı, New York'un meşhur Times Meydanı'nda billboard'a yansıtılacak.







Peki ya bu billboard'lara çıkmanın bedeli ne? Bu konuda ciddi bir karmaşıklık oldu haberlerde; '50 dolara sanatçılar Times Meydanı'nda 3 saniye gösteriliyorlar' haberleri yapıldı. İşin doğrusunu araştırdım. Yusuf Aydın, New York'ta billboard'lara dair süreci yöneten kişilerden... Kendisinden bu reklamların maliyetinin güncel rakamlarını istedim. 15 saniye spot/ her 4 dakikada bir 1 kez oynatılır (günde 24 saat) veya saatte 3,75 dakika/günde 360 kez oynatılır. Fiyatlar ise şöyle: 45 bin dolar/1 hafta, 150 bin dolar/1 ay, 400 bin dolar/3 ay. Özetle öyle 50 dolar verilip çıkılacak bir ekran yok.



FİLM EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

İngıltere'nin başkenti Londra'da birçok efsane filmde kullanılan eşyaların, gelecek ay bir müzayedede satışa sunulacağı açıklandı.







'Yıldız Savaşları'nda kullanılan robot kafası C-3PO'ya 1 milyon pound fiyat biçilirken, 'Indiana Jones 2' filminde Harrison Ford'un kullandığı kamçının ise 200 bin pound'a kadar alıcı bulabileceği belirtildi.