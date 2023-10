New York'ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve Amerika'daki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı. Derneğin 2003'ten bu yana her yıl düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen 'Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla' teması ile kutlandı. Fenerbahçeli olarak gurur duyulacak bir gece yaşandığını söyleyebilirim.







Üstelik gecede NFT'lerin unutulduğunu düşünürken kulübün tarihini anlatan "Vakt-i Fener" eserinin dijital dünyada da yaşayacak bir NFT sürümünün çıkarılacağı duyuruldu. Eserin ilk parçası, Fenerbahçe'nin kalbi olarak kabul edilen logosunun, Ulu Önder Atatürk'e dönüştüğü bölümü içeriyor. Bu geceye özel bu NFT'ler, açık artırmayla satışa sunuldu. Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York'ta yaşayan mix media/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit tarafından yaratılan sanat eseri büyük beğeni aldı.







Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu. Ancak, bir gün kala Yener'in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği, yerine Gülşen'in çıkacağı açıklandı. Peki Yener yerine son dakika Gülşen'in sahne almasının perde arkasında ne var? Sanatçının sahne alıp alamayacağına karar verirken kriter vize mi? Bir grup Hande Yener'in vizesinde sorun olmadığını ve vergi krizinden dolayı sahne alamayacağını söyledi.







SANATÇILARIN VERGİ KRİZİ

Amerika'da iş yapabilmek için prosedürüne uygun olmak gerek. Aksi halde çalışamazsın. Peki Türkiye'den gelen birçok Türk sanatçı turist vizesiyle nasıl sahne alıyor? Turist vizesiyle iş yapmak mümkün değil şikayet ya da inceleme olursa ülkeye bir daha girişlerinde sıkıntı olacağı bir gerçek. Daha önceden klibini burada çekmiş bazı sanatçılarda aynı sorun yaşandı. Amerika'da film ya da klip çekiyorsun ama ülkeye herhangi bir vergi ödemiyorsun bu tespit edilirse ABD asla ve asla bu kişilere vize vermiyor. Özetle turne kapsamında Amerika'ya uğrayan birçok sanatçının bundan sonraki süreçte başı vergiyle dertte. Resmi olarak duyurulan bir etkinliğin vergisinin araştırılması çok normal. Bakalım kimler vergisini veriyor, öğreniriz.







JEFFREY EPSTEIN'DAN BİR VERGİ HİKAYESİ

Jeffrey Epstein, Koleksiyoner Leon Black'in 30 milyon dolarlık sanat fırsatlarında vergiden kaçınmasına yardımcı oldu. Nasıl mı? Times'ın raporu, incelenen belgelerin sanat koleksiyoneri ve varlık yönetimi imparatorunun, Alberto Giacometti heykeli Figure Moyenne II'yi 23 Kasım 2016'da Epstein tarafından kontrol edilen bir vakfa 25 milyon dolara sattığını söylüyor. İddiaya göre Black ile bağlantılı bir şirket, bu satıştan elde edilen geliri Paul Cézanne'ın suluboya tablosu Portrait de Vallier de Profil'i satın almak için kullandı. 2017 yılında vergi yasasında değişiklik yapılana kadar koleksiyonerlerin eşit veya daha yüksek değerde yeni eserler satın almasına izin verildi. Çevrim içi kayıtlar, Christie's'in Le Guéridon'u 15 Mayıs 2017'de 10.1 milyon dolara sattığını gösteriyor; tablonun önemli özel bir koleksiyonere ait olduğunu ve minimum fiyat garantisiyle geldiğini belirtiyor. Sotheby's, Giacometti'nin Figure Moyenne II tablosunun bir versiyonunu 21 Haziran 2017'de Londra'daki açık artırmada 17.9 milyon Euro karşılığında sattı.