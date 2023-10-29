Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletin kenetlenerek verdiği İstiklal Mücadelesi'nin ardından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, büyük bir coşku ve gurur ile kutlanıyor. Bugün, bir asırlık bağımsızlığımızı ve Atatürk'ün bize bıraktığı kalıcı mirası onurla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, bir asırlık bağımsızlık ve kalkınmanın gururunu yaşarken, bu anlamlı dönemi coşkuyla kutlamak adına birbirinden özel etkinlikler düzenleniyor.







100. yıl özelinde gerçekleştirilen bu etkinlikler, Cumhuriyetimizin temellerini atan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını anma, milli birlik ve beraberliği pekiştirme amacını taşıyor. Cumhuriyet Yürüyüşleri, gençlerin enerjisiyle gerçekleştirilecek Cumhuriyet koşuları, sanat etkinlikleri, konserler ve bir dizi kültürel etkinlikle dolu bu özel zaman dilimi, Türkiye'nin 100 yıllık birikimini bir araya getirerek kutlama coşkusunu doruk noktasına taşıyor.









Bu etkinlikler, geçmişin mirasını daha da pekiştirirken, geleceğe umutla bakmanın ve Cumhuriyetimizin değerlerini bir nesilden diğerine aktarmanın unutulmaz bir vesilesi olarak kayıtlara geçecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun! Şimdi gelin, bu büyük coşkunun nasıl kutlandığına, örnek işlere göz atalım.

Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "2023" adlı eseri, bugün sahneye taşınıyor. "Bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim" sözlerini ailesinin vasiyet olarak kabul ettiği "2023" marşını, Senforock Orkestrası seslendirecek.









CUMHURİYET KADINLARI 100 YAŞINDA

Anadolu Ajansı ekibi, Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadını fotoğraflayıp görüntüledi. Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.









ÖRNEK BİR ESER

Geçtiğimiz haziran ayında Londra'da Somerset House'da London Design Biennale 2023 edisyonu kapsamında Türkiye'yi temsil eden sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Açık Yapıt eseri, 47 ülke ve çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Public Award'ı kazanmıştı. London Design Biennale ile yolculuğuna başlayan Açık Yapıt, ardından London Design Festival'in 20. yıl özel edisyonuna davet edildi ve Londra'nın ikonik noktalarından tarihi Thames Nehri üzerinde, dünyaca ünlü isimler ile birlikte TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi desteği ile sergilendi. Açık Yapıt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünde AKM önünde yapılacak açılışla görülebilecek.