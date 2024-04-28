Günümüzde, dijital çağın getirdiği yeni fenomenlerle birlikte, toplumun değerleri ve ahlaki normları da sorgulanır hale geldi. Sosyal medya platformları, özellikle de TikTok, bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri.

Son dönemde para karşılığı dans eden küçük yaşta çocuklar ve Karagulofficial gibi hesaplar, platformun karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor ve toplumun içler acısı halini gözler önüne seriyor. TikTok, başlangıçta gençlerin yaratıcılıklarını sergilemeleri, eğlenmeleri ve bağlantı kurmaları için bir alan olarak görülüyordu. Ancak, giderek artan sayıda hesap, platformun aslında ne kadar karanlık bir yere dönüştüğünü gösteriyor. Örneğin, Karagül Hanım'ın hesabı çocuklara sarılmak isterken, onları azarlayan ve buradan beğeni ve takipçi kazanmaya çalışan biri. Açtığı yayınlarda çocuklarına psikolojik/fiziksel şiddet uyguluyor. Paylaştığım videoda, çocuğu kafasını çarpıp kanlar içinde kalmasına rağmen yayınına devam ediyor, "Arkadaşlar ambulans çağırdım geliyor" diyor.







Bu, sadece TikTok'un değil, toplumun da ahlaki çöküşünün bir yansıması olarak görülmelidir. Bu hesapların varlığı, sadece TikTok'un kullanıcıları için değil, aynı zamanda platformun yöneticileri için de bir utanç kaynağıdır. Birçok kişi, bu tür hesapların nasıl platformda var olabildiğini ve neden daha sıkı denetlenmediklerini sorguluyor.

Ancak, asıl sorun sadece denetleme mekanizmalarının eksikliği değil, toplumunun giderek artan ahlaki değerlerini yitirmesiyle ilgilidir.

Bence tüm dünyada kapatılma haberleriyle gündemde olan platform bizim ülkemizde de kapatılmalı.

Çocuklarını ittirerek beğeni toplayan anneler ya da küçük yaştaki kızların daha da para yollayın daha çok oynayalım dediği bir platform haline gelecekse TikTok hemen kapatılmalı.







ABD NE DİYOR?

ABD hükümeti, TikTok'un federal cihazlardan ve sistemlerden silinmesi için verdiği 30 günlük sürenin arkasında veri güvenliği endişeleri bulunuyor. Ancak, bazı ABD milletvekilleri, uygulamanın tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyorlar. Bu durum, ABD'nin teknoloji şirketlerine ve veri güvenliğine ilişkin yaklaşımının genel bir yansıması olarak görülebilir.

Ayrıca, ulusal güvenlik kaygıları da söz konusu; çünkü diğer ülkelerin bu tür uygulamalar aracılığıyla ABD vatandaşlarının verilerine erişimi olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, TikTok'un kapatılmasıyla ilgili birçok kişi, ifade özgürlüğü ve platformların sansürsüz bir şekilde kullanılması konusunda endişelerini dile getiriyor. Bunun yanı sıra, TikTok'un geniş kullanıcı kitlesi ve yaratıcı potansiyeli, platformun kapatılmasını destekleyenlerin karşısına çıkan bir argüman olarak ortaya çıkıyor.







DÜNYANIN EN UZUN RÖPORTAJI 55 SAAT SÜRDÜ

Rekorların da artık bir ayarı olmalı, Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı bir kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness dünya rekorunu kırdı. YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı. Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı. Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı rekoru geride bıraktı. Biz de yapabilirdik ben bu fırsatı kaçırdığımıza inanın üzüldüm.







KAYIP KAMYON SETE ÇIKTI

Sinema dünyasında bazı isimler vardır ki, onların performanslarına güvenmek kaçınılmazdır. Türk sinemasının usta isimleri Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler 'Kayıp Kamyon' filminde bir araya gelerek sinemaseverleri büyük bir heyecanla beklemeye sevk ediyor.







Profesyonel oyununu izleyenleriniz vardır mutlaka bu bahsettiğim ikili sahnede resmen devleşiyor ve şimdi o devleşme sırası beyazperdede. Yapımcılığını Sinehane Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ekrem Arslan'ın oturacağı senaryosu Kamuran Süner ve Ercan Uçar tarafından yazılan 'Kayıp Kamyon'; emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri yer alıyor. Şu günlerde sete çıkan filmin vizyona girmesi için ben şimdiden gün saymaya başladım ve merakla bekliyorum.