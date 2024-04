Sinema endüstrisindeki en kötü olarak seçilen filmlere verilen Altın Ahududu Ödülleri, sadece kötülerin kutlandığı bir ödül töreni, bence fikir şahane hep iyiler mi kutlanacak? John Wilson'un parlak fikri olan bu ödüller, 1981'den beri Oscar'la yarışıyor. Ahududu Ödülleri, Oscar'ın bir gün öncesinde dağıtılır, adeta bir ön ısıtma gibidir. Ödül sezonu boyunca gerilimi azaltmak için mükemmel bir fırsattır.







Herkes biraz mizah, biraz eğlence ve tabii ki bir miktar utançla dolu bu neşeli tören için sabırsızlanır. Ancak, Hollywood'un sadece bu kadarını yapabileceğini mi düşündünüz? Hayır tabii ki! Türkiye'den Altın Bamya Ödülleri geliyor. Sinemamızın kadınlarla ilgili yanlış mitler ve cinsiyetçi bakış açılarının altını çizmek için ortaya çıkan bu ödüller, gerçekten bir baş yapıt! Birincil amacı, "Kadınlar hakkındaki saçma sapan fikirlere ve cinsiyetçi bakış açısına karşı bir duruş sergilemek" olarak özetlenebilir.









BEDELİNİ ÖDE

Altın kabak ve altın çilek ödüllerini unutmayalım! Evet, iş dünyasından gelenler için özel bir ödül töreni. Belki de bir sonraki törende iş adamları salatalık ödüllerine aday olabilir, kim bilir? Ve son olarak, telefonunuz çalıyor ve sizin "bilmediğiniz bir numara" diye yazıyor. Heyecanla açıyorsunuz ve bir ödül kazandığınızı söylüyorlar, ama bedelini ödemeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Hemen kapatıp unutmak en iyisi! İşte Türkiye'de ödül törenlerinin geldiği nokta sebze ve meyve halinden hallice…









FRANK SİNATRA FİLMİ İÇİN GERİ SAYIM!

Haftanın kesinlikle en heyecan verici haberi Martin Scorsese'in Frank Sinatra filmi çekecek olması ve başrolünde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın olmasıydı. Scorsese, önümüzdeki dönemde arka arkaya iki film çekmeyi planlıyor. İlki, İsa'nın hayatını konu alan heyecan verici bir proje. Diğeri ise müzik dünyasının efsane ismi Frank Sinatra'nın hayatını anlatan bir biyografi. Henüz resmi onay almasa da, Sinatra biyografisi için ünlü yönetmenin öncelikle Leonardo DiCaprio'yu, ikinci eşi Ava Gardner rolünde ise Jennifer Lawrence'ı düşündüğü belirtiliyor. Bu film, dünya sinemasının iki dev yıldızını bir araya getirmesiyle şimdiden büyük ilgi çekiyor. Ancak, Scorsese'nin önünde hâlâ karar vermesi gereken bir seçenek var. David Grann'in "The Wager" adlı kitabından uyarlanacak olan ve başrolünde yine Leonardo DiCaprio'nun yer alacağı bir proje daha var. Hangi filmle öncelik vereceği henüz net değil, ancak her iki film de büyük bir heyecanla bekleniyor.







DEĞERİ YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl ultra yüksek değerli eserlerin satışları azalırken, ticaret hacmi arttı. UBS/Art Basel tarafından yayımlanan bu rapor, sanat dünyasındaki dengelerin nasıl değiştiğini ve pazarın yeni zorluklarla nasıl karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Rapora göre, pandeminin etkileriyle birlikte, 10 milyon doların üzerinde değer biçilen en pahalı eserlerin satışlarında belirgin bir azalma yaşandı. Bu düşüşün arkasında, artan faiz oranları, yüksek enflasyon, savaş ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerin etkisi olduğu belirtiliyor. Özellikle üst segment satışları, pandemi sonrası büyümenin ana unsuru olmuşken, bu dönemde daha seçici ve dikkatli satın alımların yapıldığı gözlemleniyor. Müzayede satışlarında yaşanan yüzde 7'lik düşüş, simsar satışlarındaki yüzde 3'lük düşüşten daha belirgin. ABD'nin yurtiçi sanat piyasasında yaşanan yüzde 10'luk küçülme, özellikle New York gibi yüksek değerli eserlerin ticaret merkezi olan şehirlerin bu fiyat kategorisindeki değişimlere duyarlı olduğunu gösteriyor. Londra'da, toplam piyasa değeri geçtiğimiz yıl yüzde 8 azaldı. Bununla birlikte, Birleşik Krallık'ın küresel pazar payının azalması, Çin'in ardından üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu.