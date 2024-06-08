Bir yer düşünün ki, sonsuzluğu temsil eden bir vaha gibi 20 milyon metrekarelik bir araziye yayılsın. Bu alan, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olarak parlıyor. 3 milyon 256 bin 38 adet güneş paneliyle 2 milyon hanenin elektriğini sağlayan ve yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üreten Kalyon Karapınar GES'ten bahsediyorum.







Bu santral, her yıl 1,7 milyon ton karbon emisyonunu önleyerek çevreye nefes aldırıyor. Kalyon PV'de üretilen güneş panelleriyle yapılan bu devasa tesis modern çağın mimarlık harikası olan SCADA binasına da sahip. Gündüzü başka, gecesi ayrı güzel olan bu ikonik binanın, mimar Caner Bilgin'in Kalyon Holding'in düzenlediği yarışmada birinci seçilen tasarımı ile hayat bulduğunu öğrendim.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, bu sene Kalyon PV ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) Heyeti'nin katılımı ile Kalyon Karapınar'da kutladık.









Heyetle beraber Otlatma Pilot Uygulaması kapsamında geçen yıl 70 koyun ile başlatılan, bu yıl ise 1000 koyunun otlayabildiği proje sahasını da ziyaret ettik.

Kalyon PV'nin Ankara'da yüzde 100 Türk sermayeli ve yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla ürettiği güneş panellerinin küçük bir tohumdan başlayıp Konya Karapınar'da devasa bir enerji üretim tesisine dönüşen başarı öyküsünden çok etkilenen BM Heyeti; Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek ekolojik dengenin korunmasına da katkıda bulunan bu iki tesisin sürdürülebilir enerji üretiminde de örnek bir model olduğunu belirtti.









Yeşil dönüşüm hareketine yapılan çağrılarla dolu bu anlamlı buluşmada, geleceğe dair umutlarımız pekişti. Kalyon Karapınar GES, sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceği, enerjide kendi kendine yeten bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışarak hayata geçiriyor.



GENÇLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ TASARLAMAK

Birleşmiş Milletler'in 3. Bölgeler arası Kentler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak' etkinliğinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kirliliğin azaltılmasına kadar birçok çevre sorununa gençlerin perspektifinden bakıldı.









Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli; gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağlandığına dikkat çekti. Karbon salınımını azaltma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılıkları ile öne çıktıklarını belirten Şeherli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalyon PV olarak Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ulaşma hedefi ve Sıfır Atık ilkesi kapsamında tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri dönüşümünü sağlıyoruz. Ortalama 40 ton/saat su geri dönüştürülerek tasarruf sağlıyor. Akıllı fabrikamızda yıllık 45 bin m3 suyu geri kazandırıyoruz. 5 MW'lık çatı tipi güneş enerjisi santrali sayesinde üretimde kullanılan enerjinin önemli bir kısmını temiz enerjiden elde ediyoruz. Tükettiğimiz elektriği karşılamak için Şanlıurfa Viranşehir'de Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçtik. Yıl sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığımız bu santral ile Kalyon PV'nin elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, 'karbon nötr güneş paneli üretimi' gerçekleştiren firma olma özelliğine sahip olacağız."