Bu hafta şahane bir sergi deneyimi yaşadım, üstelik hamamda. 'On Majlisism: spatial studies and prototypes by Pierre Paulin' sergisi Selcan Atılgan küratörlüğünde Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda Türkiye'nin önde gelen sanat koleksiyonerlerinin katılımıyla açıldı. Benjamin Paulin serginin açılışına kendi bizzat katıldı ve gelenleri deneyim yaşamaları için 'Lütfen esere dokunun dinleyin hissedin' diyerek yönlendirdi.









YEREL DOKUNUŞLAR

1960'lar ve 1970'lerin modernist hareketleriyle ilişkilendirilen Paulin, organik formlar, yumuşak hatlar ve yenilikçi yapılarla tanınan kendi tarzını yaratmış. Sergide yer alan Pierre Paulin'in Tapis- Siège parçaları, Orta Doğu kültüründe ortak toplantılar ve geleneksel oturma düzenleriyle ilişkilendirilir. Bu parçalar, halının konforunu ve rahatlığını koltukların işlevselliğiyle birleştirerek, Orta Doğu'daki sıcak ve misafirperver toplantı ortamlarına uygun bir estetik sunar. Paulin'in Orta Doğu'daki zanaatkârlarla işbirliği, tasarımlarına yerel dokunuşlar ekler ve kültürel bir sentez oluşturur. 'On Majlisism: spatial studies and prototypes by Pierre Paulin' sergisi, Pierre Paulin'in Tapis-Siège parçalarının Osmanlı hamamlarındaki rahatlık ve toplumsal iç içe geçmişlik ile benzerliklerini vurgular. Bu parçalar, kullanıcıları dokunsal ve duyusal olarak tatmin eden estetik bir deneyim sunar.







YAPAY ZEKAYA DAVA AÇANLAR ARTIYOR!

Scarlett Johansson'ın avukatları paylaştığı bir duyuru ile ünlü oyuncunnun izinsiz bir şekilde kendi benzerliğini ve ismini kullanan bir yapay zeka şirketine dava açtığını açıkladı. 'Geleceğe Dönüş' filminin ilk bölümünde George McFly'ı canlandıran Crispin Glover, ikinci filmde kendine benzeyen bir oyuncu ile çalışılmasının üzerine, kendisinin izni olmadan görsel olarak bir benzerinin kullanılması nedeniyle milyonlarca dolarlık bir dava açtı. Glover'ın başarılı davası sayesinde günümüzde de stüdyolar izin almadan bir oyuncuyu dijital olarak yeniden yaratamıyor.

Johansson'ın davasına dönecek olursak aktris, Lisa AI: 90's yearbook & Avatar uygulamasının sahibine dava açmayı planlıyor. Zira yapay zeka destekli avatar ve görsel oluşturma uygulaması olan Lisa AI, geçtiğimiz ay X'te Johansson'ın deepfake'inin, söz konusu uygulamayı tavsiye ettiği bir reklam içeriği yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre reklam, Johansson'ın ekibi tarafından 28 Ekim'de fark edildi.

Lisa AI'ın uygulama hizmet şartlarında yer alan bilgilere göre Lisa AI İstanbul merkezli Convert Limited Şirket 2022'de kuruldu. Johansson'ın avukatı Kevin Yorn yaptığı açıklamada bu gibi durumları çok ciddiye aldıklarını vurguladı. Uluslararası düzeyde gerçekleşmesi beklenen davanın odağı, yapay zeka katmanı olabilir. Bu da ilk etapta hızlı ve kolay bir sonuca kavuşulmayacağını bizlere gösteriyor. Bu arada Lisa AI'ın tartışmalı Twitter reklamını gönüllü kaldırdığını da belirtelim.

Bu hamlede Johansson'ın avukatlarının şirkete ulaşmasının bir etkisi de söz konusu olabilir. Hem Lisa AI'ın ana şirketi, hem de Scarlett Johansson, yasal olarak gri bir bölgede hareket etmekte. Bu anlamda dava, reklam içeriğinin yayınlandığı X'i de kapsayabilir.