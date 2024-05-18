Son yıllarda Türkiye'de doğum oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülkenin toplam doğurganlık hızı -bir kadının doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısı- 2001'de 2,38 çocuktan 2023'te 1,51 çocuğa geriledi. Bu düşüş, ülkenin nüfus yapısında önemli değişimlere yol açıyor ve demografik bir dönüşümü işaret ediyor.

Peki, bu rakamların düşmesinin altında yatan nedenler neler olabilir? Özellikle gelişen ve şehirleşen ülkelerde doğum oranlarının düşmesi, bu sürecin doğal bir sonucudur. Ancak, Türkiye'deki doğum oranlarının özellikle 2,1'in altına düşmesi, nüfusun kendini yenileme düzeyinin altında kalması anlamına geliyor. Bu arada doğurganlık hızının bu seviyenin altına inmesi, ilerleyen yıllarda nüfus azalması riskini beraberinde getiriyor.







TÜİK verilerine göre, doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa (3,27 çocuk), en düşük olduğu il Bartın (1,13 çocuk). Genel olarak, doğu ve güneydoğu bölgelerinde doğum oranlarının 2'nin üzerinde olduğu, batı bölgelerinde ise ortalamanın daha düşük olduğu gözlemleniyor. Bir şaşırtıcı detay daha Fransa'nın oranlarının bizden yüksek olması. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,79 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,08 çocuk ile Malta.

Doğum oranlarının düşüşünün nedenleri ve sonuçları araştırılmalı. Aksi takdirde, Türkiye'nin demografik geleceği belirsizliklerle dolu olabilir.



SENETLİ TATİLE HAZIR MISINIZ?

Kredi kartlarına getirilen taksit kısıtlaması eski senet sistesini geri getirdi. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım önümüzdeki Kurban Bayramı'nda senetli tatile gideceğini söyledi. "Senetli tatil de neyin nesi?" diye araştırmaya koyulduğumda, turizm sektöründe 15 yıl önce görülen senetli satış sisteminin yeniden başladığını öğrendim. Senetli tatil satışlarıyla yüzde 30'luk bir artışın yakalandığı söyleniyor.









Bu sistem kredi kartına taksit kısıtlaması getirildiği için tatil yapma imkanı olmayanları da mutlu etti. Ancak bu uygulama her müşteriye yapılmıyor. Acenteler kendilerini garantiye almak istiyor. Vatandaş 4 ay sonraki tur için yazıldıysa, kişinin tur tarihi gelene kadar bütün taksitlerini ödemiş olması gerekiyor. Vatandaş maaşını alınca acentenin hesabına yatırıyor.







77. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE TÜRKLER!

Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için yapılan çalışmalar çok değerli. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın öncülüğünde Türk Sineması, 77. Cannes Film Festivali'nde sinemamızın zengin kültürel mirasını ve sinema endüstrisinin başarısını uluslararası platformlarda sergileme fırsatı sunuyor...