Bu yıl Orta Doğu pazarının en önemli fuarı olan Arabian Travel Market ATM Dubai, yeni trendleri, gelecek vizyonunu ve Dubai'nin turizmdeki gelişmelerini gözler önüne sererek seyahat tutkunlarına ilham verdi. 41 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla bu yılki etkinlik, 165 ülkeden 2 bin 300 katılımcıyla rekor kırdı. Panelde konuşmacılar; sürdürülebilir turizm, deneyim odaklı seyahatler ve teknoloji kullanımı gibi güncel konularda fikirlerini paylaştı.









Dubai Ekonomi ve Turizm CEO'su İssam Kazim ile fuar sohbetimizde Dubai'nin turizm adına hedeflerini öğrendim. Ocaktan marta kadar tüm dünyadan 5.18 milyon turistin Dubai'yi ziyaret ettiğini ve bu sayının 2023'e göre yüzde 11 arttığını belirten CEO, Türk turistlerin de bu artışta önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. İssam Kazim, Türk dizilerinin Dubai'de oldukça popüler olduğunu ve özellikle 'Gümüş' ve 'Diriliş Ertuğrul'un çok izlendiğini de sözlerine ekledi.







Dubai, turizm altyapısını sürekli geliştirmeye ve yeni cazibe merkezleri yaratmaya devam ediyor. Röportajda İssam Kazim; Real Madrid World Tema Parkı, Arte Müzesi, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı ve Dubai Resif Sürdürülebilir Girişimi gibi birçok yeni projeden bahsetti. Dubai, turizm sektöründe birçok başarıya imza atmış bir şehir. 90 Michelin yıldızlı restorana sahip olan Dubai, 2023 yılında dünyanın en güvenli ülkesi de seçildi. Bu sayede turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor ve hedefi sürdürülebilirlikle yükselteceğe benziyor.









SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

İssam Kazim'a "Sürdürülebilirliğe nasıl yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sorduğumda; yenilikçi, gelecek vadeden birçok projeden bahsetti. Dubai aynı zamanda doğal kaynaklarını korumak ve genel ziyaretçi deneyimini daha da geliştirmek için sürdürülebilirlik girişimlerine öncelik vermenin öneminin farkında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sürdürülebilirlik Yılı 2024'e uzanırken Dubai Department of Economy and Tourism (DET), ATM sırasında ilk 'Dubai Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayacak ve Dubai Sürdürülebilir Turizm Damgası ve şehir çapındaki Dubai Can hareketi gibi şehrin devam eden girişimlerini vurgulayacak.







'Hayat İçin Doldur' kampanyasının başlatılmasından bu yana sadece iki yıl içinde 18 milyon 500 ml'lik tek kullanımlık plastik su şişesi üretimi tamamlandı. Yeni bir Dubai Can girişimi olan Dubai Reef; dünyanın en büyük deniz resifi geliştirme projesi için pilot resif modüllerinin lansmanı ile nisan ayında başlatıldı.

Dubai'nin bölgenin kruvaziyer merkezi olarak konumu; Basra Körfezi'ni küresel bir yolcu gemisi varış noktası olarak tanıtan stratejik bir bölgesel ortaklık olan Cruise Arabia ittifakının yakın zamanda resmileştirilmesinin ardından sergilenecek.



GELECEK MÜZESİ'NDE ŞİİRLİ MESAJ

Dubai'deki Gelecek Müzesi, bilim ve teknolojiyi kullanarak toplumun önümüzdeki yıllarda nasıl gelişebileceğini araştırıyor. Bina, Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktoum'un sözlerine dayanan kaligrafilerle süslü. Maktoum'un bir şiirinin çevirisi şöyle:

"Yüzlerce yıl yaşamayabiliriz, ancak yaratıcılığımızın ürünleri biz gittikten çok sonra bile bir miras bırakabilir. Gelecek, onu hayal edebilen, tasarlayabilen ve uygulayabilenlerindir."