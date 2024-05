Mayıs ayı New York, sanat dünyası takvimindeki en büyük zirvelerden biri; ancak bu yılki fuar ve müzayede dalgası, ABD'de ekonomik tahminlerin kötüleşmesi ve İsrail'in Gazze'de devam eden savaşının Manhattan'daki üniversite kampüslerinde protestoları alevlendirmeye devam etmesiyle birlikte başladı. Sanatçı Ricci Albenda'nın Frieze New York'un bu yılki sayısında yer alan tablosunda "Para önemli değildir" ifadesi yer alıyor. Eser fuarın en konuşulan eserlerinden aynı zamanda çelişki oluşturan işlerinden biri oldu. Geçen yıl Frieze New York'ta 2,5 milyon dolarlık bir Jack Whitten tablosunun satışı görülürken, bu sefer hiçbir galeri bu kadar büyük bir işlem bildirmedi.







Bir kez daha, birden fazla operasyonda galerileri bulunan iki önemli operasyon olan Hauser & Wirth ve White Cube, büyük satışlar bildirenler arasındaydı. Peki fuarda hangi eserler satıldı? Yaptığım araştırmalara göre Fiyatı: 850.000$ değerinde olan 2001 tablosu, fuarın ön izleme gününde Hauser & Wirth'in bildirdiği en çok satan tabloydu. Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğindeki soyut çalışma, aynı zamanda bu yıl Frieze New York'ta sergilenen bir galeri tarafından ilk gün satıldığı bildirilen en pahalı eserdi. Tony Cragg'in 2 metrelik çelik heykeli Incident Solo, bu yıl Frieze New York'un ilk gününde Thaddaeus Ropac'ta 912.900 $ ile en çok satan eser oldu.









ÇALIŞMALARA IŞIK TUTTU

Bienalle eş zamanlı olarak Venedik'te düzenlenen Lee sergisiyle Perrotin, Güney Koreli sanatçının resim ve heykellerinden oluşan kişisel sunumunun biletlerinin tükendiğini bildirdi. Bu işlemler, çalışmaları RM'nin 2022'de evindeki sanat koleksiyonuyla ilgili bir YouTube videosunda da görülen Lee'yi çevreleyen daha fazla piyasa hareketine işaret ediyor gibi görünüyor.

Perrotin ayrıca çarşamba günü Alman ressam Thilo Heinzmann, İtalyan sanatçı Paola Pivi ve Amerikalı heykeltıraş Daniel Arsham'ın eserlerinin 40 bin ila 125 bin dolar arasında satıldığını söyledi. Satılan fiyat: 350 bin ila 450 bin ABD Doları Fuarın ön izleme gününde Pace Gallery, Robert Mangold'un 350 bin ila 450 bin dolar aralığında fiyatlara sahip çok sayıda yeni tablosunun yerleştirildiğini ve Arlene Shechet'in sunulan heykellerinin neredeyse tamamının 90 bin ila 120 bin dolar arasında satıldığını bildirdi. Mega galeri, yarın Storm King Sanat Merkezi'nde açılacak yeni çalışmaların yer aldığı sergi öncesinde Shechet'in çalışmalarına ışık tuttu.



PİRAMİT KAPATMAK MI?

Antik Mısır Piramitleri ve Giza'daki Büyük Sfenks, bir teknoloji milyarderinin düğünü nedeniyle bu hafta kısa süreliğine halka kapatıldı. Evet yanlış duymadınız, 'insanlar sevdikleri için piramit bile kapatıyorlar'ın haberi bu. Milyarder Ankur Jain ve fitness antrenörü Erika Hammond'un, bir hafta sürecek bir kutlama olan ve 3 milyon dolardan fazlaya mal olduğu tahmin edilen düğünleri için bu sitelerin kapatılması için para ödediği bildirildi.









O zamandan beri Tik- Tok'ta viral olan etkinlik, konuklara kesintisiz olarak piramitler ve sfenks üzerinde özel bir turun yanı sıra II. Ramses heykeline yakından bakma olanağı da sundu. Çift ayrıca, dünyanın tek bir medeniyete adanmış en büyük inşa edilmiş müzesi olduğu düşünülen Büyük Mısır Müzesi'nde bir partiye ev sahipliği yaptı. İnşaatı 1 milyar dolara mal olan bu kurum hâlâ halka açık olmasa da bu yılın sonlarında ziyaretçi kabul etmeye başlaması bekleniyor.



BİR DENİZKESTANESİNİN ANILARI

'İyi Bak Dünyana' hareketiyle dünyanın sanatla daha iyi bir yer olacağını vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), Türkiye'nin değerli kadın seramik sanatçılarını desteklemeyi sürdürüyor. KTSM iş birliğinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla gerçekleşen "Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç" sergisi, Erimtan Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.







Deniz Artun küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Abasıyanık sanatının omuriliğini oluşturan tohum seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğraflarını ayrı ayrı, tüm özgün ve karmaşık doğaları içinde sergiliyor. Aynı zamanda sergi, bu birbirinden farklı üretimler arasındaki olağanüstü tutarlılığın, sonsuz ve girift tüm ilişkilerin hissedilebilmesini de amaçlıyor.