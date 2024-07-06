Bir mimarlık eseri, yalnızca varlığıyla bile bir kenti dönüştürebilir. İspanya Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'nin şehri bir turizm cenneti yaparak ekonomik anlamda nasıl yeniden şekillendirdiğini biliyoruz. 'Bilbao Etkisi' olarak tanımlanan bu durum, modern sanatın ve mimarinin gücünü gözler önüne seriyor. Ancak, bu tür etkiler yalnızca Bilbao'ya özgü değil. Yakın zamanda Bodrum'da da benzer bir dönüşüm yaşandı: 'Venet Etkisi'. Bu yazdan sonra literatüre kesinlikle girmesi gereken bir kavram bu çünkü bu etkiyi yaşamak için kilometrelerce yoldan gelenler var.







Bodrum'a adımınızı attığınızda, sizi selamlayan bir sanat eseri göreceksiniz; dünyaca ünlü Fransız sanatçı Bernar Venet'in muhteşem çalışması. Bu eser, Bodrum'un en güzel koyunu kucaklayan bir sembol haline geldi ve artık dünya sanat sahnesinde Bodrum'un adını sanatla duyurmaya başladı.

Maxx Royal Bodrum'un davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde art weekend kapsamında ünlü sanatçıyla bir araya geldik.









Odaya ilk girdiğim anda küresel sanat sahnesinin önde gelen ismi Venet'in, Zuhal Demirarslan tarafından hazırlanan belgeseli karşıladı beni. Venet'in sanatsal yolculuğunu belgeselde izledikten sonra eserinin Bodrum'da olmasının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha iyi anladım. Venet'in çalışmaları;









Ulusal Modern Sanat Müzesi (Seul), New York'taki MoMA ve Guggenheim, Los Angeles'taki LACMA ve Paris'teki Centre Pompidou dahil olmak üzere dünya çapında yüzden fazla prestijli kurumun koleksiyonuna girdi. Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Avustralya'da çok sayıda kamusal alanda yer aldı ve şimdi Bodrum'da.

Venet'in etkileyici heykelleri Bodrum'un turistik cazibesini arttırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini de zenginleştirdi diyebilirim. Otel; sadece lüks ve konforu değil, aynı zamanda sanatı da misafirlerine sunarak, bu yazı unutulmaz kılma konusunda iddialı.



REFİK ANADOL ESERİ EKRANDA

Bernar Venet'in devasa çelik heykellerinin yanı sıra Bodrum'un çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan bir diğer isim ise dijital sanatın sınırlarını zorlayan ve geleneksel sanat anlayışını teknoloji ile birleştiren Türk asıllı sanatçı Refik Anadol. Teknolojinin doğal dünyaya dair algımızı, zaman ve mekan deneyimimizi nasıl değiştirdiğini araştırdığı başka bir eseriyle otelde karşılaşıyorsunuz.









Sanatçı görsel ve duygusal bir deneyimi buluşturan etkileyici eserlerinden birini otelin lobisine devasa bir ekranda yerleştirmiş. Özetle tatilinize sanatla başlayıp sanatla veda ediyorsunuz.

Otelin küratörü Zeynep Utku ile yürüttüğü iş birliği, dünyaca ünlü sanatçıları Bodrum'a çekerek, adını uluslararası sanat sahnesine taşıyor. Zeynep Utku'nun Arts Connected inisiyatifiyle yürütülen rezidans programı, Chloe Wise, Ariana Papademetropoulos, Farah Al Qasimi gibi sanatçıları Bodrum'a getiriyor ve yeni eserler üretmelerine olanak tanıyor.







Bu 'Venet Etkisi', Bodrum'un ekonomisini dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini de şekillendirecek. Venet'in eserleriyle tanışmak, Bodrum'un turkuaz sularının ve doğasının tadını çıkarmanın yanı sıra, sanatı da deneyimlemek demek. Bu yaz Bodrum'da sanatla buluşmak, sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir kültürel keşif olacak. Bu muhteşemliği kutlayalım ve Bodrum'un sanatla buluştuğu bu yeni çağın tadını çıkaralım.