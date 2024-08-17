Yeşil sahalardaki kırmızı ve sarı kartları bilirsiniz; birine kırmızı kart gösterildiğinde maalesef oyundan çıkmak zorunda kalır. Şimdi, denizlerde de yeni bir kartımız var: Mavi Kart! Burada durum tam tersi; tekne sahibiyseniz ve mavi kartı gösteremiyorsanız sağlam ceza yiyip, oyun dışı yani koy dışında kalıyorsunuz.

Paris'ten dönüp Bodrum'un büyülü bir o kadar da sorunlu kıyılarına tekrar adım attığımda, denizin o efsanevi huzurunu bulmayı umuyordum. Ama ne yazık ki, Bodrum'un sorunları tam gaz ilerliyor.

Denizci arkadaşım Oğuzhan Uçoğlu, bana mesaj atarak durumu özetledi: "Senin haberlerinden sonra sahil güvenlik boş durmuyor. 2 günde bir koylarda Mavi Kart sorgusu yapılıyor. Sıra marinalarda!"









Oğuzhan'ın bu mesajı beni mutlu etti, marina meselesine de değineceğim elbette...

Gelelim Mavi Kart'a... Bu kart, tekne sahiplerine atıklarını düzgün bir şekilde teslim etmeleri için verilen bir kart. Ancak bu basit işlem yerine, ne yazık ki çoğu gulet ve motoryat kaptanı, o güzelim koyları çöp kutusu olarak kullanmayı tercih ediyor. Eğer atığınızı teslim etmediyseniz ve kontrole denk gelirseniz, çok ciddi bir ceza ödemek zorunda kalabiliyorsunuz.









ATIĞINI TESLİM ETMEYENE CEZA

Yoğun kirletici niteliği olan sintine suları, petrol türevleri, lavabo ve tuvalet suları, plastik dahil olmak üzere tüm katı atıklar, Mavi Kart genelgesinin kapsamında yer alıyor. Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün içerisinde faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari, sportif, gezi amaçlı ve balıkçı gemilerine, limana döndükleri günü takip eden 48 saat içinde atıklarını Mavi Kart Sistemi'ne işletme, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine verme zorunluluğu getirildi. Çevre Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, cezalar arttırıldı. Örneğin Mavi Kartı bulunduğu halde, denize katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan 750 groston büyüklüğündeki bir gemiye, 115 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bir teknenin Mavi Kartı olmaması durumunda ise, ceza miktarı 137 bin 109 lira olacak. Mavi Kart kaydını yaptırmamış teknelere, yatlara ve benzeri deniz araçlarına 22 bin 109 lira idari para cezası verilecek. Bakalım, denizlerin mavi kartlı 'hakemleri' bu oyunu nasıl yönetecek!

Evet, kulağa oldukça ciddi geliyor, değil mi? Ama koylardaki 'patronlar' bu cezalara karşı nasıl bir yol bulacak, şimdiden merak ediyorum. Çünkü Bodrum'un doğal güzelliklerini korumak için getirilen bu uygulama, ne yazık ki pek de sıkı takip edilmezse, kağıt üzerinde kalacak gibi duruyor.









BODRUM KARAYOLU GÜVENLİĞİ ZAYIF

Bodrum'da bir yandan denizlerimizde olumlu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan yollarımız çarpışan araba pistine dönmüş durumda. Son bir haftada yaşanan trafik kazaları, Bodrum'un karayolu güvenliği konusundaki acil sorunlarına dikkat çekiyor. Üç motosikletin çarpışması, Yalıkavak yolundaki kafa kafaya çarpışma, Güvercinlik'teki kırmızı ışık ihlali kazası, Bodrum-Van otobüsünün karıştığı kaza ve daha niceleri... Bu kazaların hepsi sadece bir haftada yaşandı. Yetkililerin aldığı önlemler belli ki yetersiz kalmış. Yaz başından beri ışıklandırılmayan Türkbükü Torba yolu, kazalara davetiye çıkarıyor. Çukurlara karşı uyarı levhası bulunmaması da insan hayatının ne kadar ucuz görüldüğünün göstergesi. Yetkililer bir an önce harekete geçmeli. Aksi takdirde Bodrum'un güzellikleri, yollardaki tehlikelerin gölgesinde kalmaya devam edecek.