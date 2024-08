Paris 2024 Olimpiyatları ihtişamlı bir törenle başladı... Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan şehir üçüncü kez olimpiyat düzenledi. Bu yıl diğerlerinden oldukça farklı çünkü şehirde adeta yeşil bir devrim yaşanıyor. Paris 2024, bir spor organizasyonu olmanın çok ötesine geçerek, dünya genelinde örnek teşkil edecek bir çevresel ve sosyal sorumluluk manifestosu olarak tarihe geçmeye aday. Yarın 10 binden fazla sporcu tarihe isimlerini yazdıracak ve siz bu yazıyı okurken milli gururumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak.







South Paris Arena'da Filenin Sultanları yenseler de yenilseler de yine tarih yazdılar, her hareketleri olay oldu, mücadeleleri, gözyaşları, sevinçleri, bakışları çok konuşuldu. Tüm Türkiye'yi birbirine bağladılar, umut oldular.

Son yılların en heyecanlı karşılaşmalarını bu olimpiyatlarda izledim, sürdürülebilirlik hedeflerine hayran kaldım.







2024 Olimpiyatları'nın öne çıkan temaları arasında ilk kez kadın ve erkek sporcu sayısının eşitlenmesi ve organizasyonun ekolojik etkilerini kısıtlama çabalarına öncelik verilmesiydi. Paris, sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için karbon ayak izini yarı yarıya azaltmayı planlayan organizatörlerle altyapıdan etkinlik planlamasına, enerji kaynaklarından ulaşıma kadar her alanda köklü değişiklikler yapmış. Olimpiyat etkinliklerinin yüzde 95'i mevcut yapılarda veya geçici tesislerde düzenleniyor. Bu sayede milyonlarca dolar ve doğal kaynağın yeni tesisler inşa etmek için harcanmasının önüne geçilmiş. Olimpiyat köyü de oyunlar bittikten sonra 6 bin kişilik bir mahalleye dönüşecek.







Ulaşımda da çevre dostu seçenekler öne çıkıyor. Elektrikli, hibrit ve hidrojenle çalışan araçlar filoya dahil edilmiş. Şehirde 3 bin adet kiralık bisiklet varmış, bir de 1000 km'lik yeni bisiklet yolu yapılmış. Şehrin sokaklarına 200 bin yeni ağaç dikilmiş. Olimpiyatlarda bitki bazlı beslenmeye ağırlık verilmesi de takdire şayan. Araştırmalar gösteriyor ki bitkisel alternatifler tüketmek, iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yollardan biri. Paris 2024 Olimpiyatları, sadece sporun değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin de olimpiyatı olacak gibi görünüyor.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize örnek olsun.







YEDİ AYLIK HAMİLE YARIŞTI

Paris olimpiyatlarda en çok konuşulan olaylardan biri de Mısırlı eskrimci Nada Hafez'in üçüncü kez katıldığı yarıştığı olimpiyatlara bu kez hamile olarak katılmasıydı. Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli ise beşinci olarak Olimpiyat tarihimizin yüzmedeki en iyi sonucunu elde etti. Voleybol, badminton yıldızlarından disk atıcılarına kadar pek çok sporcu farklı tırnak stilleriyle ilgi gördü. Yunanistan'dan Eleni-Klaoudia Polak, sırıkla atlarken tırnaklarıyla çok dikkatimi çekti.







PATATES KIZARTMASI VE AVOKADO YASAK

Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu Olimpiyat Köyü'nde bazı yiyecekler yasaklandı. Organizasyon yetkilileri, patates kızartmasının derin yağda kızartılması nedeniyle yangın riski taşıdığını ve avokadonun ise ithal edilmesi ve yüksek su tüketimi gerektirmesi sebebiyle yasaklandığını açıkladı. Köydeki şeflerden Charles Guilloy, "Hayvan refahı da göz önünde bulundurulduğundan kaz ciğeri de yasaklandı" dedi.

Olimpiyatlarda sporcular geri dönüştürülebilir karton yataklarda uyuyor ve köyde klima yerine su boruları ile soğutma sistemi kullanılıyor. Ancak bu sürdürülebilirlik çabaları, bazı sporcular tarafından eleştiriliyor. Özellikle ABD takımı, kendi klima ünitelerini getirerek bu duruma tepki gösterdi.