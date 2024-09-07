Yaz bitse de olaylar bitmiyor! Bu kez gündemde marinalar var! Marinalar, son dönemde artan fiyat politikaları ve küçük teknelere yönelik kısıtlayıcı uygulamalarıyla denizcilerin tepkisini çekiyor. Tekne sahiplerinden gelen şikayetler, marinaların büyük yatlara öncelik tanıyarak küçük tekneleri dışarıda bırakmaya çalıştığı yönünde. Artan ücretler, zorlu kurallar ve adil olmayan dağılım, denizcilik ruhunu zedelerken, küçük tekne sahiplerini farklı alternatifler aramaya zorluyor. Marinaların bu kararları deniz tutkunlarını yelkencilikten uzaklaştırıyor.







ŞİKAYET YAĞIYOR

Mesela denizci Atilla Gökova'dan bir mail aldım. Marinaların bildiğini okumasından şikayetçi: "Ülkemizde euro cinsinden ya da döviz cinsinden ticaret yapmak yasak. Özellikle yelken okulları, charter şirketleri bu konuda çok ciddi denetim altında. Ancak marinaların bütün fiyat uygulamaları euro cinsinden… Mesela 40 fit teknenin marina ücreti 4 bin Euro idi bugün 15 bin euro bandına dayanmış durumda" diyor. Bu arada marinalar devletten kilovatını 3 TL'ye satın aldığı elektriği, kullanıcıya 3 Euro'ya satıyor. Ya da 3 TL'ye satın aldığı suyun tonunu kullanıcıya 3 Euro'ya veriyor…

Evet haklı bir isyan bence de… Marina müdürlerinin birbirlerine danışarak fiyatları belirlemesine tepki yağıyor. Yani, "Ben teknemi çeker, kendi halimde takılırım" diyorsanız, bir kez daha düşünün. Kıyıdan denize bakmak bile artık pahalı!







DENİZ KAZALARI SEZONUN ÖZETİ

Yaz sezonu boyunca göz kamaştıran güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bodrum, ne yazık ki son günlerde yaşanan deniz kazalarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici olayı ise dünyanın en büyük ve lüks 100 yatı arasında gösterilen ICE adlı yatın Yalıkavak'ta bir tekneye çarpması oldu. ICE kazası, Bodrum'da yaz başından beri yaşanan deniz kazalarının sadece sonuncusu. Türkbükü açıklarında yaşanan bir başka kazada ise dikkatsizlik sonucu bir zodyak bot tekneyle çarpıştı ve iki çocuk yaralandı. Bir diğer olayda ise Bodrum limanında bağlı olan bir tekne çalındı ve kayalıklara vurmuş halde bulundu. Yaz başından beri denizlerde denetim artmalı kazalar yaşanmamalı diye yazdım, birçok uygulama yapıldı ama yine de geldiğimiz yazın sonunda uygulamaların yeterli olmadığını gördük. Bodrum gibi yoğun deniz trafiğinin olduğu bölgelerde, güvenlik önlemlerinin artırılması ve deniz araçlarını kullananların daha dikkatli olması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, hem insan hayatı tehlikeye giriyor hem de maddi hasarlar meydana geliyor. En moralimi bozan şey de Bodrum'da yaşanan bu deniz kazalarıyla ilgili hiçbir yetkiliden resmi bir açıklama yapılmaması oldu. Kazaların nedenleri ve alınacak önlemler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor. Bodrum, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Ancak yaşanan bu kazalar, Bodrum'un bu güzelliklerini gölgelememeli. Yetkililerin ve deniz araçlarını kullananların daha dikkatli olması, Bodrum'un güvenli bir tatil destinasyonu olarak kalmasını sağlayacaktır. Dilerim 2025 yazında hala deniz kazalarını bu köşeye taşımıyor olurum.







21. GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ

Ben şehre dönmüş olsam da sarı yazını Bodrum'da geçirenler için önerilerim devam edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın unutulmaz performansıyla kapanış yapacak. Festival 9 Eylül Pazartesi akşamı Gümüşlük'ün tarihi taş ocağında gerçekleşecek görkemli bir konserle son bulacak.